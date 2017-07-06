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زلزال بقوة 8ر5 درجة يهز شمال غرب الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 8ر5 درجة يهز شمال غرب الولايات المتحدة

11:31 ص الخميس 06 يوليو 2017

زلزال بقوة 8ر5 درجة يهز شمال غرب الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):
تعرضت مناطق شمال غرب الولايات المتحدة لزلزال مساء أمس الأربعاء بقوة 8ر5 درجة.

وحسب مرصد الزلازل الأمريكي USGS اليوم الخميس فإن مركز الزلزال كان بالقرب من مدينة لينكولن في ولاية مونتانا وعلى عمق 3ر4 كيلومتر.

وقال المرصد إن زلزال أمس كان هو الأقوى منذ 42 عاما في منطقة مونتانا.

وتسبب الزلزال في فزع الكثير من السكان من النوم وحدث في تمام الساعة الحادية عشرة مساء أمس بالتوقيت المحلي أي الثامنة والنصف صباحا بتوقيت وسط أوروبا.

وليست هناك حتى الآن أي تقارير بشأن خسائر مادية أو ضحايا حسبما ذكرت قناة ABC7 الأمريكية.

وشعر سكان ولاية واشنطن و أيداهوا وكذلك سكان كندا بالهزة.

وحدثت بعد وقت قليل من هذا الزلزال هزة أخرى بقوة 5ر4 درجة.

وتعد مونتانا من أكثر مناطق الولايات المتحدة نشاطا في الزلازل خاصة في مناطقها الجبلية الغربية.

وفقا لبيانات المرصد الأمريكي للزلازل USGS فقد تعرضت المنطقة العام الماضي لـ 661 هزة بقوة أكثر من 5ر1 درجة.

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