الرئيسان الأمريكي والبولندي يجريان مباحثات في وارسو

وارسو - (د ب أ):

استقبل الرئيس البولندي أندجيه دودا نظيره الأمريكي في القلعة الملكية في وارسو لعقد مباحثات من المتوقع أن تركز على التعاون في مجالي الدفاع والطاقة .

وأشاد البيت الأبيض بدودا ، المعروف مثل ترامب بخطاباته الشعبوية ، حيث وصفه بأنه زعيم "لحليف مخلص من أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" ودولة لا تزال من الأصدقاء الأقرب لأمريكا".

ومن المتوقع أن يتحدث الرئيسان للصحافة عقب اجتماعهما.

ووصل ترامب إلى وارسو في زيارة خاطفة قبيل مشاركته في قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر قبل الزيارة إن الرئيس ترامب "سيضع رؤية ليس فقط لعلاقة أمريكا المستقبلية مع أوروبا ولكن مستقبل تحالفنا عبر الأطلسي وما يعنيه ذلك بالنسبة للأمن الأمريكي والازدهار الأمريكي".