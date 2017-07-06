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خبراء الأرصاد: طقس الجمعة "حار".. والعظمى بالقاهرة 35

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مصراوي Masrawy

خبراء الأرصاد: طقس الجمعة "حار".. والعظمى بالقاهرة 35

11:42 ص الخميس 06 يوليو 2017

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا الجمعة مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن الرؤية فى الشبورة المائية تقل صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضحت الهيئة أنها تتغير من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج على البحرين ما بين مترين الى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن : الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
الإسكندرية 25 30
مطروح 22 30
بورسعيد 23 30
دمياط 23 30
بلطيم 24 32
الإسماعيلية 21 35
السويس 22 36
العريش 22 32
نخل 19 34
طابا 21 33
الطور 25 33
مرسى علم 30 36
الغردقة 28 36
شرم الشيخ 28 38
رفح 21 31
كاترين 20 31
سيوة 23 34
المنيا 22 36
الفيوم 23 36
رأس سدر 23 35
أبوسمبل 27 39
وسط الدلتا 24 35
أسيوط 22 36
سوهاج 24 37
الأقصر 26 39
أسوان 26 39
شلاتين 29 40
حلايب 30 38
الوادى الجديد 25 38
قنا 25 38
نويبع 26 35
السلوم 20 31

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