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وزير الكهرباء: راجعنا الأسعار بشفافية كاملة طبقًا لمتغيرات السوق

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مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء: راجعنا الأسعار بشفافية كاملة طبقًا لمتغيرات السوق

11:35 ص الخميس 06 يوليو 2017

وزير الكهرباء: راجعنا الأسعار بشفافية كاملة طبقًا لمتغيرات السوق

كتبت-مروة شوقي:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزراة بدأت في تطبيق خطتها الخمسية لرفع الدعم عن الطاقة الكهربائية في 2014، لافتًا إلى أنه تم أخذ محدودي الدخل في الاعتبار بدعم تبادلي بين مستخدمي الطاقة.

وأشار شاكر، في مستهل كلمته خلال مؤتمر يعقد الآن في مقر الوزارة للاعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، إلى أن الكهرباء تم مراجعتها بشفافية كاملة طبقًا لمتغيرات السوق.

وبحسب شاكر، فإن الوزارة سارعت في إدخال محطات كهرباء جديدة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى التعاقد على ثلاث محطات عملاقة بالتعاون مع شركة "سيمنز".

مضيفًا: "رفعنا من قدراتنا بعد إدخال محطات جديدة كانت تحت الإنشاء خلال عام 2015، نواجه بعض المشاكل في توزيع الكهرباء ولكن الأوضاع بشكل عام أفضل من أوقات سابقة".

كان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قال الأسبوع الماضي أثناء إعلان زيادة أسعار الوقود، إن زيادة أسعار الكهرباء ستتم وفقا للخطة المعلنة والتي يسيرون عليها وهي رفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات بدأت منذ عام 2014 ، والتي من المقرر الانتهاء منها في 2019، مؤكدا أنه سيتم العمل بتلك الأسعار الكهرباء الجديدة بدءا من فاتورة أغسطس القادم (إستهلاك يوليو).

وفي يوليو 2014 وضعت وزارة الكهرباء خطة لرفع الدعم الكامل عن الكهرباء على مدى خمس سنوات تنتهى في 2019.

ورفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسعار الطاقة طبقاً لخطة الوزارة لرفع الدعم تدريجياَ، في شهر أغسطس من العام الماضي.

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