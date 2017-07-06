بالصور.. حبس 13 متهمًا قيدوا ربة منزل بعامود إنارة في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، حبس 13 شخصًا، متهمين بتوثيق سيدة بعامود إنارة، لاتهامها بمحاولة خطف طفل في أرض "علوان" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغٍ لمركز شرطة بلبيس، بتمكن عدد من أهالي منطقة أرض "علوان" من ضبط سيدة، حال محاولتها خطف طفل، وقيدوها بأحد أعمدة الإنارة لحين حضور الشرطة.

بالانتقال والفحص، تبين ضبط الأهالي لـ"نبوية.ش.ر.ع" 28 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بمنطقة المرج بالقاهرة، سبق اتهامها في قضية سرقة، حال وجودها بمنزل "فاطمة.ر.ش.ع" 21 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بذات الناحية، والتي اتهمتها بمحاولة خطف نجلتها الرضيعة البالغة أسبوعين.

وبمواجهة المتهمة، أنكرت ما نسب إليها من محاولة خطف الطفل، وأقرت بأنها حضرت إلى مدينة بلبيس للتسول، وأنها شاهدت هاتف محمول بصالة منزل المُبلغة، فدخلت إلى المنزل خِلسة لسرقته، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطها، وربطها بأحد أعمدة الإنارة بالشارع.

واستطاع ضباط المباحث تحديد وضبط مرتكبي واقعة ربط المتهمة بعمود الإنارة، وهم "أحمد.ح.ز.أ" 30 عامًا، كهربائي، و"فتحي.م.ع" 22 عامًا، سائق توك توك، و"إسماعيل.م.إ" 58 عامًا، موظف بالمعاش، وشقيقه "صبري" 40 عامًا، عامل، و"أحمد.ع.الـ.ر" 22 عامًا، عامل، و"عادل.ص.الـ" 24 عامًا، عامل، و"محمد.م.أ.أ" 17 عامًا، عامل، و"إسلام.ح.أ.م" 26 عامًا، سائق، و"سامح.الـ.ع" 31 عامًا، عامل، و"شوقي.م.ش" 31 عامًا، مبيض محارة، و"محمود.ف.أ.م" 20 عامًا، عامل، و"موسى.إ.م" 22 عامًا، عامل، و"محمد.ر.ش.ع" 27 عامً، خراط، "شقيق المُبلغة"، جميعهم مُقيمين بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.