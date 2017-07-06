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ضبط أسلحة وأقراص مخدرة بحوزة رقيب شرطة و3 آخرين بالشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

ضبط أسلحة وأقراص مخدرة بحوزة رقيب شرطة و3 آخرين بالشيخ زايد

11:51 ص الخميس 06 يوليو 2017

ضبط أسلحة وأقراص مخدرة بحوزة رقيب شرطة و3 آخرين بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

تمكنت دورية أمنية بالشيخ زايد، اليوم الخميس، من ضبط رقيب شرطة بالمعاش، و3 آخرين عُثر بحوزتهما على أسلحة نارية ومواد مخدرة.

تلقى اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، إخطاراً من شرطة النجدة بضبط أسلحة نارية، و31 طلقة مختلفة الأعيرة، و70 قرص ترامادول، بحوزة 4 أشخاص يستقلون سيارة مرسيدس "نبيتي اللون" بطريق إسكندرية الصحراوي.

وكشفت تحريات العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، أن المتهمين هم: "محمد ع."، 33 عاما، رقيب بالمعاش، بحوزته طبنجة صوت، و"محمود خ."، 31 عاما، هارب من حكم بالحبس عامين، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم، و"طه م."، 42 عاما، بحوزته طبنجة ماركة نوسير عيار 9مم، و"فكري ت."، 33 عاما، بحوزته فرد روسي محلي الصنع. وأقر المتهمون بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، والأقراص المخدرة للتعاطي.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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