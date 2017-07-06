كواليس أصعب مشهد في «هذا المساء».. «تقى» و«فياض» يكشفان أسرار المسلسل

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حل عدد من أبطال مسلسل "هذا المساء"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ضيوفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، وأدلوا بالكثير من التصريحات والتفاصيل التى جمعتهم في كواليس العمل، الذي حاز على إعجاب كثيرين، ونرصد أبرز تلك التصريحات خلال التقرير التالي.

حيلة اتبعها المخرج وتسببت في انهيار «تقى»

كشفت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد عن الحيلة التي اتبعها مخرج مسلسل "هذا المساء" تامر محسن لإنجاح "المشهد" الذي جمعها بالفنان محمد جمعة "فياض"، والذي يعتبر من أهم وأصعب مشاهد المسلسل، حيث تكتم على شخصية محمد جمعة الحقيقية كونه فنانا، وأقنع الجميع بأنه استعان بشخص من السجن بعد أن أخذ إذنا من وزارة الداخلية للقيام بدور "فياض"، لافتة إلى أنها في أثناء تعاملها مع محمد جمعة قبل المشهد تعامل معها بطريقة سيئة، وبعد الانتهاء من المشهد دخلت في حالة من الانهيار لشعورها بخوف من "فياض".



«بوست» سبب مشاركة «أبو اليزيد» في «هذا المساء»

كشفت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد عن كيفية قبولها دور "تقي" في "هذا المساء"، وذلك عن خلال بوست على "فيسبوك" للمخرج تامر محسن، يطلب فيه انضمام وجوه شابة جديدة لعمل فني يعرض في رمضان، ومن ثم رشحها المنتج أحمد مدحت صادق للمخرج، فمرت باختبارات الأداء التي أثبتت نجاحها، وحصلت على الدور.

محمد جمعة «فياض»: سعيد بتشبيهي بـ«خالد صالح»

قال الفنان محمد جمعة، الذي شارك في المسلسل بدور "فياض"، إن أحد أسرار نجاح الشخصية هو معرفته الشخصية بعدد من أصحاب محلات الهواتف، والمتخصصين في هذه الأعمال المنافية للأخلاق، وهو الأمر الذي ساعده على تأدية الشخصية بصورة واقعية صدقها المشاهد.

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وأوضح "جمعة": أنه على الرغم من سعادته بتشبيهه بالفنان القدير خالد صالح، فإنه يرى ذلك في دور "فياض"، فقط، فلا يفضل تكرار نفس الشخصية في كل الأعمال، قائلا: "التجدد والتلوين سر نجاح الفنان".

محمد جمعة: المخرج هو كلمة السر في نجاح «هذا المساء»

وأكد "جمعة" أن نجاح المسلسل كان بسبب الإخلاص الواضح في العمل لدى المخرج وطاقم العمل، بالإضافة إلى مجموعة ورشة كتابة السيناريو، التي بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى هذا المستوى، مشيرًا إلى أنه على الرغم من توقفه عن العمل لفترة طويلة، فإن ثقته في دقة وإبداع المخرج تامر محسن، دفعته للموافقة على الدور دون تفكير.