محاولتها الانتحار وأصعب موقف في حياتها.. الجانب السري في حياة غادة عبد الرازق

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عاشت حياة شوهتها المصائب المتتالية والمرض النفسي، وزينتها أضواء الشهرة، ورغم نجوميتها الطاغية والملايين التي تتقاضاها في أعمالها الفنية، فإنها لا تدخر دموعها فور أن تُسأل عن حياتها الشخصية وأيام الصبا، وهو الجانب الذي لا يعلمه كثيرون عنها.

"التحرير لايف" يرصد لكم 16 معلومة عن "الجانب المظلم" في حياة الفنانة غادة عبد الرازق.

1- ولدت في محافظة الجيزة، يوم 6 يوليو من عام 1970، أي أنها تبلغ من العمر 47 عامًا، وفقًا لما ذكرته في برنامج "مصارحة حرة".

2- لها أخ شقيق يدعى "خليل"، يكبرها بثمانية أعوام ومتوفى، وأخت شقيقة اسمها "يسرية" تكبرها بسبعة أعوام، وهي أم لـ"صلاح ولميس"، كما أن لها أختًا غير شقيقة من والدها تُدعى "إيمان"، وأخرى غير شقيقة من والدتها اسمها "سوزان".

3- انتقلت "غادة" للعيش مع والدها بدولة اليمن وهي ابنة عام واحد، حيث كان منتدبًا للعمل في القصر الجمهوري هناك، وظلت مقيمة هناك حتى سن السادسة.

4- توفي والدها وهي بعمر الثانية عشرة، وتأثرت كثيرًا بوفاته، إذ كانت الابنة الصغرى، وتحظى بعناية خاصة منه.

5- لقي شقيقها "خليل"، الذي كان يعمل ضابطًا بالشرطة، مصرعه في حادث وهو بعمر الخامسة والعشرين في أثناء وجوده بألمانيا، وظل خبر وفاته غير مؤكد لمدة 15 يومًا، إلى أن تيقنت الأسرة وأحضرت الجثمان على متن طائرة إلى مصر، وفق ما أوضحت "غادة" في لقائها التليفزيوني على قناة "إم بي سي"، ببرنامج "آخر من يعلم".

6- أكدت "غادة" أنها حلمت بوفاة شقيقها قبل رحيله بيومين، لافتة إلى أن معظم أحلامها تتحقق.

7- ورثت عن والدها "الوسواس القهري" تجاه النظافة، وظهر عليها فيما بعد مرض الخوف والشك تجاه أشياء كثيرة، وكان ذلك مقدمة لإصابتها بمرض نفسي خطير.

8- أُصيبت "غادة" في مطلع الألفينيات بمرضي "الفصام والاكتئاب"، الأمر الذي دفعها إلى الانتحار وهي في سن الـ32، بسبب كثرة المسؤوليات والضغوطات التي تعرضت لها في تلك الفترة، على حد تعبيرها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

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9- أوضحت أنها تنام بالأدوية والمهدئات، كما أنها تواظب على الذهاب إلى الطبيب النفسي، وتعيش بسبع شخصيات منها "الطيبة والشكاكة والعيلة والعنيفة العصبية والحالمة"، وفق ما ذكرت في برنامج "بدون رقابة"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

10- ذكرت أن والدتها فقدت نسبة كبيرة من بصرها بعد وفاة شقيقها "خليل"، مضيفة أن والدتها احتضرت على يديها فقالت: "أمي عانت من ميا على الرئة، وفي يوم تعبت جدا وجاتلها الأزمة فندهت عليا فدخلت الأوضة وكانت بتطلع في الروح وآخر اسم نطقته كان اسمي.. ده أصعب موقف في حياتي وفضلت ماعيطش مدة 48 ساعة بعدين اتنقلت المستشفى".

11- تزوجت 5 مرات، الأولى وهي بعمر السابعة عشرة من رجل الأعمال السعودي، عادل القزاز، الذي كان يكبرها بأعوام، ثم انفصلت عنه بعدما أنجبت ابنته الوحيدة "روتانا"، والثانية من رجل أعمال بورسعيدي اسمه "أحمد"، والثالثة من شخص يدعى "حلمي سرحان"، والرابعة كانت من نصيب المنتج "وليد التابعي"، أما الزيجة الخامسة والأخيرة فكانت من الإعلامي محمد فودة في عام 2001، وانتهت بالانفصال في 2015.

12- اعترفت أن "صلاح" نجل شقيقتها يرفض تمامًا مشاهدة أعمالها، ولا يدخل السينما مع أصدقائه لمشاهدة أفلامها، كما أنه لا يجرؤ أحد من أصدقائه عن التحدث عن "خالته" أمامه، موضحة في لقائها ببرنامج "مصارحة حرة"، أنها قللت من مشاهدها الجريئة بعد تقدمها في السن لأجله ولأجل ابنتها الوحيدة "روتانا"، وأحفادها.

13- قالت إن أفضل زيجاتها تلك التي كانت من والد "روتانا"، رجل الأعمال السعودي، محمد القزاز، وكذلك التي كانت من رجل الأعمال البورسعيدي التي رفضت ذكر اسمه كاملًا.

14- ترتدي "غادة" النقاب أثناء ذهابها إلى تأدية العمرة أو الحج حتى لا يعرفها الناس لأنها عادة ما تستغل المناسبة للبكاء، على حد قولها.

15- ذكرت أنها سريعة البكاء في المشاهد التي تتطلب ذلك أمام الكاميرا، وحينما سُئلت عن أسباب ذلك أجابت بأن كثرة الضغوطات في حياتها، والأحداث المأساوية التي مرت بها كفيلة لأن تستدعي دموعها على الفور مع كلمات المشهد.

16- تعهدت بقرب خطوة اعتزالها الفن في أثناء استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، بسبب أنها لم تعد تتكيف مع طبيعة الوسط الفني، موضحة أنها ستتخذ الخطوة بمجرد تمثيلها دور "شجرة الدر"، وفيلم آخر بعنوان "حجر الأساس".