أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

محاولتها الانتحار وأصعب موقف في حياتها.. الجانب السري في حياة غادة عبد الرازق

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عاشت حياة شوهتها المصائب المتتالية والمرض النفسي، وزينتها أضواء الشهرة، ورغم نجوميتها الطاغية والملايين التي تتقاضاها في أعمالها الفنية، فإنها لا تدخر دموعها فور أن تُسأل عن حياتها الشخصية وأيام الصبا، وهو الجانب الذي لا يعلمه كثيرون عنها.

"التحرير لايف" يرصد لكم 16 معلومة عن "الجانب المظلم" في حياة الفنانة غادة عبد الرازق.

1- ولدت في محافظة الجيزة، يوم 6 يوليو من عام 1970، أي أنها تبلغ من العمر 47 عامًا، وفقًا لما ذكرته في برنامج "مصارحة حرة".

2- لها أخ شقيق يدعى "خليل"، يكبرها بثمانية أعوام ومتوفى، وأخت شقيقة اسمها "يسرية" تكبرها بسبعة أعوام، وهي أم لـ"صلاح ولميس"، كما أن لها أختًا غير شقيقة من والدها تُدعى "إيمان"، وأخرى غير شقيقة من والدتها اسمها "سوزان".

191143_mn66com

3- انتقلت "غادة" للعيش مع والدها بدولة اليمن وهي ابنة عام واحد، حيث كان منتدبًا للعمل في القصر الجمهوري هناك، وظلت مقيمة هناك حتى سن السادسة.

4- توفي والدها وهي بعمر الثانية عشرة، وتأثرت كثيرًا بوفاته، إذ كانت الابنة الصغرى، وتحظى بعناية خاصة منه.

5- لقي شقيقها "خليل"، الذي كان يعمل ضابطًا بالشرطة، مصرعه في حادث وهو بعمر الخامسة والعشرين في أثناء وجوده بألمانيا، وظل خبر وفاته غير مؤكد لمدة 15 يومًا، إلى أن تيقنت الأسرة وأحضرت الجثمان على متن طائرة إلى ، وفق ما أوضحت "غادة" في لقائها التليفزيوني على قناة "إم بي سي"، ببرنامج "آخر من يعلم".

6- أكدت "غادة" أنها حلمت بوفاة شقيقها قبل رحيله بيومين، لافتة إلى أن معظم أحلامها تتحقق.

7- ورثت عن والدها "الوسواس القهري" تجاه النظافة، وظهر عليها فيما بعد مرض الخوف والشك تجاه أشياء كثيرة، وكان ذلك مقدمة لإصابتها بمرض نفسي خطير.

8- أُصيبت "غادة" في مطلع الألفينيات بمرضي "الفصام والاكتئاب"، الأمر الذي دفعها إلى الانتحار وهي في سن الـ32، بسبب كثرة المسؤوليات والضغوطات التي تعرضت لها في تلك الفترة، على حد تعبيرها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

شاهد أيضا

9- أوضحت أنها تنام بالأدوية والمهدئات، كما أنها تواظب على الذهاب إلى الطبيب النفسي، وتعيش بسبع شخصيات منها "الطيبة والشكاكة والعيلة والعنيفة العصبية والحالمة"، وفق ما ذكرت في برنامج "بدون رقابة"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

10- ذكرت أن والدتها فقدت نسبة كبيرة من بصرها بعد وفاة شقيقها "خليل"، مضيفة أن والدتها احتضرت على يديها فقالت: "أمي عانت من ميا على الرئة، وفي يوم تعبت جدا وجاتلها الأزمة فندهت عليا فدخلت الأوضة وكانت بتطلع في الروح وآخر اسم نطقته كان اسمي.. ده أصعب موقف في حياتي وفضلت ماعيطش مدة 48 ساعة بعدين اتنقلت المستشفى".

غادة-عبد-الرازق-مع-خطيبها-والد-روتانا

11- تزوجت 5 مرات، الأولى وهي بعمر السابعة عشرة من رجل الأعمال السعودي، عادل القزاز، الذي كان يكبرها بأعوام، ثم انفصلت عنه بعدما أنجبت ابنته الوحيدة "روتانا"، والثانية من رجل أعمال بورسعيدي اسمه "أحمد"، والثالثة من شخص يدعى "حلمي سرحان"، والرابعة كانت من نصيب المنتج "وليد التابعي"، أما الزيجة الخامسة والأخيرة فكانت من الإعلامي محمد فودة في عام 2001، وانتهت بالانفصال في 2015.

12- اعترفت أن "صلاح" نجل شقيقتها يرفض تمامًا مشاهدة أعمالها، ولا يدخل السينما مع أصدقائه لمشاهدة أفلامها، كما أنه لا يجرؤ أحد من أصدقائه عن التحدث عن "خالته" أمامه، موضحة في لقائها ببرنامج "مصارحة حرة"، أنها قللت من مشاهدها الجريئة بعد تقدمها في السن لأجله ولأجل ابنتها الوحيدة "روتانا"، وأحفادها.

2015-635651345369071558-907

13- قالت إن أفضل زيجاتها تلك التي كانت من والد "روتانا"، رجل الأعمال السعودي، محمد القزاز، وكذلك التي كانت من رجل الأعمال البورسعيدي التي رفضت ذكر اسمه كاملًا.

14- ترتدي "غادة" النقاب أثناء ذهابها إلى تأدية العمرة أو الحج حتى لا يعرفها الناس لأنها عادة ما تستغل المناسبة للبكاء، على حد قولها.

15- ذكرت أنها سريعة البكاء في المشاهد التي تتطلب ذلك أمام الكاميرا، وحينما سُئلت عن أسباب ذلك أجابت بأن كثرة الضغوطات في حياتها، والأحداث المأساوية التي مرت بها كفيلة لأن تستدعي دموعها على الفور مع كلمات المشهد.

16- تعهدت بقرب خطوة اعتزالها الفن في أثناء استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، بسبب أنها لم تعد تتكيف مع طبيعة الوسط الفني، موضحة أنها ستتخذ الخطوة بمجرد تمثيلها دور "شجرة الدر"، وفيلم آخر بعنوان "حجر الأساس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري