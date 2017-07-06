بعد أزمتها الأخيرة بـ«فيديو فاضح».. هل يشمت هؤلاء في غادة عبد الرازق؟

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أزمة كبيرة شغلت أذهان كثيرين في الفترة الأخيرة، كان بطلها الفنانة غادة عبد الرازق بـ"فيديو فاضح"، قامت بتسجيله "لايف" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، الأمر الذي جعلها محط انتقاد كثيرين.

لم تصمد "غادة" جراء تلك "الكارثة"، ولكنها ظهرت وأدلت بعدة تصريحات متضاربة، وقالت إن الفيديو مفبرك، لتعود مرة أخرى لتوضح بأن الفيديو حقيقي، ولكنها لم تكن متعمدة فعل ذلك ولم تنتبه لمظهرها، لتكسب تعاطف كثيرين خاصة بعد بكائها وإعلان ندمها جراء ذلك الموقف، وعلى الرغم من إعلان كثير من الفنانين دعهما والوقوف بجانبها، فإن آخرين جمعتهم بها الكثير من الخلافات فضلوا الصمت.. ونرصد أبرز تلك الخلافات التى جمعتها بكثير من الفنانين داخل الوسط الفني خلال التقرير التالى.

رانيا يوسف

بعد تعاونهما في فيلم "ريكلام"، نشبت الخلافات بين الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة رانيا يوسف، واتهمتها الأخيرة بأنها تبحث عن النجومية حتى لو على حساب الآخرين، وأنها قامت بزيادة عدد مشاهدها، على الرغم من أن السيناريو كان مكتوبا بالتساوي بينهما، موضحة أنها لن تعمل مع غادة مرة أخرى.

ومن جهتها ردت الفنانة غادة من خلال لقائها في برنامج "مصارحة حرة"، أنها شاهدت ما قالته رانيا، موضحة أنها تحبها، وأنها قد سقطت في فخ البرنامج ووصفت كلامها بالمتناقض.

بعد سنوات من الخلافات جمعتهما الصدفة في المؤتمر الصحفي الذي أقامه المخرج خالد يوسف بمناسبة عودته إلى الإخراج بعد غياب بالتعاون مع مؤسسة الحبتور الإماراتية، وتصادف وجودهما على طاولتين متجاورتين، لكن لم يتحدثا معًا على الإطلاق ولم تلق أي منهما السلام على الأخرى.

سمية الخشاب

بعد تعاونهما معًا في أكثر من عمل دبت الخلافات بين غادة عبد الرازق والفنانة سمية الخشاب، واتهمتها الاخيرة بأنها تتعمد تعطيل مسيرتها الفنية.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب في أكثر من حوار لتنفي وجود علاقة صداقة تجمعها بغادة عبد الرازق، على عكس تصريحات الأخيرة بأنهما صديقتان وتجمعهما علاقة طيبة.

لوسي

على غرار سمية الخشاب ورانيا يوسف، دبت أيضًا الخلافات بين "لوسي" وغادة عبد الرازق لنفس الأسباب، حيث اتهمتها لوسي بالتدخل للسيطرة على المساحة الأكبر من الظهور على حساب زملائها، وذلك بعد تعاونهما في "الباطنية وسمارة".

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خالد يوسف

أزمة أخرى وقعت بينها وبين المخرج خالد يوسف، بعدما قام بحذف عدد من مشاهدها فى فيلم "كف القمر"، مما أثاراستياءها من خالد، وقررت أنها لن تتعامل معه مرة ثانية، بينما رد خالد أنه هو الآخر لن يقبل بالتعامل مرة ثانية معها.

بعد استمرار الخلافات لسنوات، التقى الطرفان في المؤتمر الصحفي لـ"مبادرة الحبتور الثقافية لدعم صناعة السينما"، وعانق كل منهما الآخر ليعلنا إنهاء خلافهما.

محمد سامي

بعد خلافات عديدة اتهمها المخرج محمد سامى باستئجار بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، بينما اتهمته غادة بالسب والقذف داخل مكان التصوير بمنطقة الزمالك أمام عمال المسلسل الذى عملا به معًا، مما جعلهما يحرران محضرين بالواقعتين وتوصيل الأمر إلى الشرطة.

وفجرت غادة قنبلة من العيار الثقيل حينما أكدت أنها عندما حاولت الفرار من أمامه كى لا تسمع مثل هذه الألفاظ، وفى أثناء ذلك حاول المشكو فى حقه إمساكها من ملابسها والاعتداء عليها، مما أدى إلى كشف جزء حساس من جسدها واتهمته بهتك عرضها.

وكشفت عبد الرازق خلال أحد حواراتها الصحفية أن أحد أسباب خلافها مع المخرج محمد سامي فى كواليس مسلسل "حكاية حياة" كان أيضًا زوجته الفنانة مي عمر، التي شاركت بدور "ولاء" خلال العمل، وأوضحت غادة أن سامي ركز على دور زوجته مي عُمر رغم أنها ممثلة مبتدئة، على حد وصفها، على حساب دورها وأدوار باقي الممثلين، مثل دور الفنانة روجينا الذي تم حذف عدد كبير من مشاهدها، على حد قولها.







إلهام شاهين

أزمة أخرى جمعتها بالفنانة إلهام شاهين بعد تعاونهما فى فليم "خلطة فوزية" الذى أنتجته الأخيرة، لتفاجأ "غادة" بعدم وجود صورتها على البوستر الدعائي للفيلم، وترتيب اسمها على التتر، الذي يتنافى مع كونها أحد أبطاله الأساسيين، وظهرت "غادة" في أكثر من لقاء تليفزيوني لتصرح بعدم تكرار تعاونها مع إلهام شاهين مرة أخرى.