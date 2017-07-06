تأجيل مناقشة تقارير التحقيق مع نواب «25-30» لدور الانعقاد الثالث

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أعلن تكتل 25-30 البرلماني، أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أرجأ مناقشة تقرير لجنة القيم الخاص بجلسة الاستماع التي جرت مع النائب أحمد الطنطاوي، بشأو واقعة إلقاء الميكروفون علي الأرض خلال جلسة اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي خصصت لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، إلي دور الانعقاد المقبل.

وأوضح التكتل أن المجلس أيضاً أرجأ نتيجة تحقيق هيئة المكتب الذي أجري الثلاثاء مع النائبين هيثم الحريري، ومحمد عبد الغني، بشأن الشكوي المقدمة من النائبة مي محمود ضدهما، خلال مناقشات البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير، إلى دور الأنعقاد القادم.

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وأعلن رئيس مجلس النواب انتهاء جلسات دور الانعقاد الثاني أمس الأربعاء، ليكون إجمالي عدد جلساته 68 جلسه، علي أن يبدأ دور الانعقاد الثالث في 4 أكتوبر المقبل.