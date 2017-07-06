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شاكر: لدينا مشاكل في توزيع الكهرباء ونحاول حلها

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شاكر: لدينا مشاكل في توزيع الكهرباء ونحاول حلها شاكر: لدينا مشاكل في توزيع الكهرباء ونحاول حلها

التحرير

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الرئيس عبدالفتاح شدد مرارًا وتكرارًا على أن الكهرباء قضية أمن قومي، توجيهات الرئيس موضحًا أن أحد مسؤولي البنك الدولي أشاد بإنجازات قطاع الكهرباء على مدار عام.

أضاف شاكر، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الكهرباء عبارة عن 3 حلقات إنتاج ونقل وتوزيع، ولا يزال لدينا مشاكل في التوزيع ونحاول حلّها".

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استكمل وزير الكهرباء: "قمنا بتخفيف الأعباء بنحو 25%، ما أثر سلبًا على كافة القطعات بالبلد، ورفعنا من قدراتنا بعد إدخال محطات جديدة كانت تحت الإنشاء".

 

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التحرير

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