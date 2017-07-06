«تريب أدفيزور»: فندقان مصريان ضمن قائمة الأفضل عربيا في 2017

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كشف موقع الحجوزات السياحية العالمي "Trip Advisor" عن قائمته السنوية لعام 2017 لأفضل 10 متنزهات مائية في الشرق الأوسط، والتي يصفها الموقع بأنها: "تضمن لك وعائلتك الكثير من المتعة أينما اتجهت هذا الصيف".

السائحون هم أصحاب حق التصويت في هذه المسابقة، ويدلون بأصواتهم مع الأخذ بعين الاعتبار كمية ونوعية التعليقات والتقييمات للمتنزهات ومدن الألعاب المائية في منطقة الشرق الآوسط، والتي تم جمعها على مدى 12 شهرًا، غير أن مسابقة العام الحالي شهدت وجود فندقين مصريين للقائمة التي شملت أفضل 10 فنادق للألعاب المائية بالشرق الأوسط، حيث تم اختيار فندقين من ضمن مجموعة "بيك الباتروس" الفندقية، والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي، وهما جنجل أكوا بارك الغردقة، وأكوا بلو ريزورت شرم الشيخ.

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جنجل أكوا يتبع أسلوب الإقامة الشاملة، ويقع على بُعد 20 دقيقة تقريبا من مدينة الغردقة السياحية التي تقع على ساحل البحر الأحمر، ويعتبر من أكبر فنادق الغردقة للمتنزهات المائية "الأكوا بارك"، حيث يضم أكثر من 35 لعبة مائية بالإضافة إلى 21 حمام سباحة خارجيا فى الفندق، و11 حمام سباحة فى منطقة الألعاب المائية، أما فندق أكوا بلو فهو أحد منتجعات مجموعة بيك الباتروس، ويقع على هضبة أم السيد وعلى بُعد 25 دقيقة تقريبًا من مطار شرم الشيخ الدولى، ويضم المنتجع 557 غرفة و22 حمام سباحة مكشوفا، و5 مطاعم مختلفة الأنماط، و12 بارًا وكافيها، ويتميز المنتجع بأكبر وأشهر مدينة ألعاب مائية بشرم الشيخ تضم أكثر من 60 لعبة.

تصدر القائمة حديقة أكوافنتشر المائية بدبي، تلاها حديقة وايلد وادي المائية بدبي أيضا، ثم واتر وورلد في أبو ظبي، حيث سيطرت الإمارات العربية المتحدة على المراكز الأولى بالقائمة.