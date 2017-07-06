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القمة الإفريقية تدعم بالإجماع ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لليونسكو

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مصراوي Masrawy

القمة الإفريقية تدعم بالإجماع ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لليونسكو

11:10 ص الخميس 06 يوليو 2017

القمة الإفريقية تدعم بالإجماع ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لليونسكو

القاهرة - (أ ش أ):

توجهت القمة الأفريقية بالإجماع بالشكر للحكومات الأفريقية علي دعمها للترشيح الأفريقي الرسمي للسفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لليونسكو.

كما طالبت فى قرار لها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الأفريقية في اليونسكو، والمجموعات الأفريقية وعمداء السلك الدبلوماسي الأفريقي في مختلف العواصم القيام بتحركات جماعية للترويج للترشيح ولاستقطاب تأييد مختلف الدول له.

وصرحت الوزيرة مشيرة خطاب اليوم الخميس - عقب عودتها إلي القاهرة قادمة من أديس أبابا بعد أن شاركت في أعمال القمة الأفريقية- أنها تشعر بامتنان وعرفان شديد للقادة والرؤساء والوزراء الأفارقة علي دعمهم غير المحدود لترشيحها، وقيامهم بالترويج له مع نظرائهم في الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

واعربت عن الفخر الشديد من جراء التماسك والتكاتف والتلاحم الذي تلمسه من كافة المسؤولين الأفارقة خلف مرشحة قارتهم لهذا المنصب الرفيع، وهو ما يدل علي أن المجموعات الأفريقية في المنظمات الدولية قادرة علي تخطي أية صعاب وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.

ومن ناحيته، صرح الوزير محمد العرابي مدير الحملة الانتخابية بأن القرار الجديد يدل علي التقدير الكبير الذي تحظي به المرشحة الأفريقية الرسمية للمنصب لدي مختلف القادة والزعماء والوزراء الأفارقة، والتي التقت علي مدار الأشهر الماضية بمعظمهم، حيث أبدوا تقديراً شديداً لإمكانياتها ومؤهلاتها، وبصفة خاصة في أعقاب أدائها الرفيع وشديد التميز في جلسات الاستماع التي تمت لكافة المرشحين لمنصب المدير العام لليونسكو أمام المجلس التنفيذي للمنظمة في أبريل الماضي.

وأضاف الوزير العرابي أنه جاري وضع خطة عمل بالتنسيق مع الأشقاء الأفارقة لتنفيذ القرار الأخير للاتحاد الأفريقي، والبدء الفوري في التحرك الجماعي المنصوص عليه في صلب القرار للترويج للترشيح الأفريقي الرسمي لمنصب المدير العام لليونسكو.

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