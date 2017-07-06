جابريل مدافعا عن قمة العشرين: أصبحت القمة أكثر أهمية من ذي قبل

برلين - (د ب أ):

دافع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، عن قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة في مدينة هامبورج الألمانية ضد الانتقادات الموجهة لهذه القمة قائلا في تصريح لصحف مجموعة فونكه الإعلامية في ألمانيا اليوم الخميس: "نادرا ما كان هناك وقت أصبحت فيه القمة مهمة وضرورية مثل اليوم".

ورأى جابريل أنه من المريع أن مثل هذه اللقاءات لا يمكن أن تتم إلا في ظل احتياطات أمنية هائلة "ولكن بدون مثل هذه اللقاءات فإن العالم سيصبح أكثر اضطرابا".

كما رأى جابريل أن الحوار الذي يتم بين مجموعة العشرين التي تضم الدول الأهم اقتصاديا وصناعيا والدول الناشئة على مستوى العالم مهم لبقاء العالم وقال إن ألمانيا "هي بالضبط المضيف الصحيح من أجل ذلك".

أضاف جابريل: "نحن نحظى عالميا بتقدير كوسيط نزيه ومحترم".

ومشيرا للمظاهرات الحاشدة المنتظرة ضد القمة قال جابريل إنه يستطيع تفهم حقيقة أن الكثير من الناس غير راضين عن الظروف في العالم وإنه غير راض هو الآخر "..غير أن الألمان والأوروبيين يسعون خلال القمة في هامبورج من أجل عالم أكثر سلما وأكثر عدلا".

تابع جابريل: "أما مجرد الاحتجاج ضد القمة وعدم التحدث مع بعضنا البعض فهو في الحقيقة استسلام أمام الظروف".

وأعلن جابريل عن تعامل واثق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال: "لا نريد صداما مع الولايات المتحدة، بالعكس.. ولكن علينا ألا نكون خانعين، بل واثقين بأنفسنا و واضحين.. ونريد أن نوضح له أن "أمريكا أولا" لا تعني "أمريكا فقط" ".

وفي ضوء اللقاء الأول بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يأمل جابريل في "اتفاقات ملموسة من أجل التعاون المستقبلي" بين البلدين وقال: "لقد آن الأوان لأن تكون هناك بداية جديدة من أجل نزع فتيل التوتر و الحد من التسلح".