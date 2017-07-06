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وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا

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مصراوي Masrawy

وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا

11:21 ص الخميس 06 يوليو 2017

وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات في السويس استقبل اليوم الخميس، السفينة "أرزوجاز"، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع ، في الوقت الذي استقبل فيه ميناء بورتوفيق السفينة "دودو"، على متنها 300 سيارة قادمة من جدة.

وأضاف يوسف، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "وادي طيبة"، على متنها 63 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، والسفينتين "مسرة" و"ألينوي اكسبريس"، على متنها 319 راكبًا، و63 شاحنة، و4 شاحنات عفش وآثاث، و23 سيارة.

وأضاف ملاك يوسف، ان ميناء سفاجا شهد مغادرة ثلاث سفن وهي القاهرة وعمان وغزالة وعلى متنها 854 راكبا و32 شاحنة و29 سيارة.

ويشهد ميناء الغردقة، اليوم الخميس، استقبال العبارة "الرياض"، على متنها 507 ركاب، و44 سيارة، بينما يستقبل ميناء نويبع السفينة "سينا" وعلى متنها 181 راكبًا و6 برادات، و5 شاحنات و5 سيارات.

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