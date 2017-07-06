بالصور.. محافظ سوهاج يشكّل لجنتين لبحث مشكلات أصحاب "الكافيهات"

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وضع مجموعة من الضوابط والآليات الخاص بحصول أصحاب المقاهي والكافيهات على تراخيص التشغيل اللازمة من الوحدة المحلية التى يقع بنطاقها المشروع.

وأكد "عبد المنعم" خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب المقاهي والكافيهات لبحث مشكلاتهم، اليوم الخميس، ضرورة التزام أصحاب المقاهي باشتراطات وزارة السياحة، ومنحهم مهلة، وعدم التعرض لهم لحين توفيق أوضاعهم والانتهاء من إجراءات حصولهم على التراخيص اللازمة.

كما قرر المحافظ أيضًا تشكيل لجنة من رؤساء الوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومدينة سوهاج ومدينة أخميم والغرفة التجارية بسوهاج، وممثلين عن أصحاب الكافيهات والمقاهي العاملة بنطاق تلك الوحدات المحلية، لدراسة كافة المشكلات التي يعاني منها أصحاب تلك المشروعات والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة أخرى من إدارتي الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام ومسئول الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة وممثلين عن أصحاب الكافيهات والمقاهى، لتحديد الأماكن التي تصلح للعمل كافيه والأخرى التى تصلح كمقهى وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر مع أصحاب المحلات ومشروعات الشباب والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.