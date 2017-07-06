أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ سوهاج يشكّل لجنتين لبحث مشكلات أصحاب "الكافيهات"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ سوهاج يشكّل لجنتين لبحث مشكلات أصحاب "الكافيهات"

11:18 ص الخميس 06 يوليو 2017

  • عرض 17 صورة

    02cc0ec38f.jpg

  • عرض 17 صورة

    fb55d6a0ca.jpg

  • عرض 17 صورة

    201db4edc7.jpg

  • عرض 17 صورة

    13bbc3bd73.jpg

  • عرض 17 صورة

    c40176d63a.jpg

  • عرض 17 صورة

    5019112e47.jpg

  • عرض 17 صورة

    7170af7892.jpg

  • عرض 17 صورة

    0da89c412b.jpg

  • عرض 17 صورة

    f19605a58c.jpg

  • عرض 17 صورة

    9a6895922f.jpg

  • عرض 17 صورة

    c3229c9dd7.jpg

  • عرض 17 صورة

    109617de18.jpg

  • عرض 17 صورة

    b894f2441d.jpg

  • عرض 17 صورة

    f44ad80886.jpg

  • عرض 17 صورة

    a3abd59142.jpg

  • عرض 17 صورة

    ad8cd56621.jpg

  • عرض 17 صورة

    f3f972703d.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ المنوفية يهدي وزير الآثار درع المحافظة

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ المنوفية يهدي وزير الآثار درع المحافظة

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وضع مجموعة من الضوابط والآليات الخاص بحصول أصحاب المقاهي والكافيهات على تراخيص التشغيل اللازمة من الوحدة المحلية التى يقع بنطاقها المشروع.

وأكد "عبد المنعم" خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب المقاهي والكافيهات لبحث مشكلاتهم، اليوم الخميس، ضرورة التزام أصحاب المقاهي باشتراطات وزارة السياحة، ومنحهم مهلة، وعدم التعرض لهم لحين توفيق أوضاعهم والانتهاء من إجراءات حصولهم على التراخيص اللازمة.

كما قرر المحافظ أيضًا تشكيل لجنة من رؤساء الوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومدينة سوهاج ومدينة أخميم والغرفة التجارية بسوهاج، وممثلين عن أصحاب الكافيهات والمقاهي العاملة بنطاق تلك الوحدات المحلية، لدراسة كافة المشكلات التي يعاني منها أصحاب تلك المشروعات والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة أخرى من إدارتي الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام ومسئول الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة وممثلين عن أصحاب الكافيهات والمقاهى، لتحديد الأماكن التي تصلح للعمل كافيه والأخرى التى تصلح كمقهى وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر مع أصحاب المحلات ومشروعات الشباب والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- بحضور

    بالصور- بحضور "الأزهري" و"الجفري".. "فرح" جماعي لـ200 عروس بسوهاج

    أخبار
  • اليوم.. أكبر زفاف جماعي لـ 200 عريس وعروسة بسوهاج

    اليوم.. أكبر زفاف جماعي لـ 200 عريس وعروسة بسوهاج

    أخبار
  • محافظ سوهاج يُشكّل لجنة لاسترداد أراضي الدولة

    محافظ سوهاج يُشكّل لجنة لاسترداد أراضي الدولة

    أخبار
  • بالصور.. فرق مسح طبي للكشف عن فيروس

    بالصور.. فرق مسح طبي للكشف عن فيروس "سي" في سوهاج

    أخبار

إعلان

649fcc6f96.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية