بسبب خلافات مالية.. عاطل يطعن منجد ويقتله في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية، القبض على عاطل، قتل منجد وطعنه بمطواة في الصدر، بمنطقة سيدي بشر شرقي المدينة، لوجود خلافات مالية بينهما.

وتلقى قسم شرطة أول المنتزه، إخطارًا من مستشفى الزهور، يفيد وصول المدعو "م. ح. ع، 25 عامًا"، منجد، مقيم شارع 605 بمنطقة سيدي بشر قبلي، بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني بالصدر ومتوفي.

واتهم شقيقه "ع. ح. ع، 30 عامًا"، منجد، المدعو"أ. ح. ف، 24 عامًا"، عاطل، مقيم سيدي بشر قبلي، دائرة القسم بالاعتداء على شقيقه المذكور بالضرب بمطواه، كانت بحيازته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، لوجود خلافات مالية بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، واعترف بإرتكاب الواقعة.

ونقلت الجثة لمشرحة الإسعاف، وحرر المحضر إداري قسم أول المنتزه وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.