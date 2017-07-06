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مصر تتراجع وألمانيا تستعيد الصدارة في تصنيف «الفيفا»

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مصر تتراجع وألمانيا تستعيد الصدارة في تصنيف «الفيفا» مصر تتراجع وألمانيا تستعيد الصدارة في تصنيف «الفيفا»

التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات الشهري، والذي شهد تأخر الوطني المصري أربعة مراكز ليحتل بذلك المركز 24 بدلًا من الـ20.

ومع تأخر منتخب في الترتيب إلا انه مازال محافظا على صدارته العربية والأفريقية، حتى بعد الخسارة أمام تونس بهدف دون رد في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

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وعلى الصعيد الدولي استطاع المنتخب الألماني خطف صدارة الترتيب العام من نظيره الأرجنتيني للمرة الأولى منذ عام 2015، فيما جاء منتخب السامبا البرازيلي في المركز الثاني، ومنتخب التانجو في المركز الثالث، والبرتغال رابعا وسويسرا خامسا.

التصنيف الشهري للفيفا

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التحرير

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