مصر تتراجع وألمانيا تستعيد الصدارة في تصنيف «الفيفا»

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات الشهري، والذي شهد تأخر المنتخب الوطني المصري أربعة مراكز ليحتل بذلك المركز 24 بدلًا من الـ20.

ومع تأخر منتخب مصر في الترتيب إلا انه مازال محافظا على صدارته العربية والأفريقية، حتى بعد الخسارة أمام تونس بهدف دون رد في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

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وعلى الصعيد الدولي استطاع المنتخب الألماني خطف صدارة الترتيب العام من نظيره الأرجنتيني للمرة الأولى منذ عام 2015، فيما جاء منتخب السامبا البرازيلي في المركز الثاني، ومنتخب التانجو في المركز الثالث، والبرتغال رابعا وسويسرا خامسا.