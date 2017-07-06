حركة المرور: حادثان وكثافات أعلى أكتوبر والفردوس والهرم والمنيل

كتب – فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة الكبرى، صباح اليوم، الخميس، كثافات معتادة ومعدلات سير طبيعية بمعظم المحاور، فيما تباطأت حركة السير على بعض المحاور والطرق بسبب زيادة الأحمال ووقوع حوادث مرورية.

وقال العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات بمرور القاهرة، إن الطرق التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة شهدت معدلات سير طبيعية لا تستدعى تعديل أي مسارات للرحلات المرورية خلال فترة الذروة الصباحية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر بسبب حادث مروري بين سيارتين بمطلع الشهيد أمام المتجه من التحرير إلى الجيزة نتج عنه إصابة شخص، وبقعة زيت بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث.

وظهرت كثافات بكوبري الفردوس للمتجه من طريق صلاح سالم إلى السيدة عائشة بسبب تصادم سيارتين.

ودفعت إدارة مرور القاهرة بقيادة اللواء علاء متولي مدير الإدارة الطرق والميادين بالخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة المرور على مدار اليوم بالكامل لتسيير حركة السيارات.

وفي الجيزة ظهرت تكدسات أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارعي الهرم والجامعة بالجيزة، وشارع النيل السياحي.