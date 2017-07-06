مورينيو يستعد لتحطيم الرقم القياسي في الميركاتو

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ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض يقدر بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، لضم المهاجم البلجيكي صاحب الـ24 عامًا، بعد أن سجل لوكاكو 26 هدفًا مع فريقه إيفرتون الموسم الماضي في البريميرليج.

يشار إلى أن «لوكاكو»، على رادار الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي، إلا أن مورينيو يسعى لإنهاء الصفقة لصالحه على الرغم من أنه استغنى عن الدولي البلجيكي منذ 3 سنوات، حينما كان على رأس القيادة الفنية للبلوز.

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الجدير بالذكر أن الرقم القياسي الخاص بأعلى صفقة في تاريخ كرة القدم، مسجل بإسم الفرنسي بول بوجبا، بعد أن جاء إلى صفوف مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي العام الماضي، مقابل 89 مليون إسترليني.