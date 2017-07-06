أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مورينيو يستعد لتحطيم الرقم القياسي في الميركاتو

Google+ Print
مورينيو يستعد لتحطيم الرقم القياسي في الميركاتو مورينيو يستعد لتحطيم الرقم القياسي في الميركاتو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض يقدر بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، لضم المهاجم البلجيكي صاحب الـ24 عامًا، بعد أن سجل لوكاكو 26 هدفًا مع فريقه إيفرتون الموسم الماضي في البريميرليج.

يشار إلى أن «لوكاكو»، على رادار الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي، إلا أن مورينيو يسعى لإنهاء الصفقة لصالحه على الرغم من أنه استغنى عن الدولي البلجيكي منذ 3 سنوات، حينما كان على رأس القيادة الفنية للبلوز.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي الخاص بأعلى صفقة في تاريخ كرة القدم، مسجل بإسم الفرنسي بول بوجبا، بعد أن جاء إلى صفوف مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي العام الماضي، مقابل 89 مليون إسترليني.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء