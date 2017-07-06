تاريخ حافل لأرسنال مع الجواهر الفرنسية

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أتمَّ نادي أرسنال، أمس الأربعاء، رسميا صفقته المنتظرة التي أخذت وقتًا طويلاً من التفاوض خلال الفترة الماضية.

وأعلن حساب النادي على "تويتر" التعاقد مع ألكسندر لاكازيتي من ليون، عبر نشر مقطعين للفيديو الأول كُتب عليه: "احذروا من هذا"، وظهر فيه اللاعب في جلسة تصوير بقميص النادي اللندني، دون الكشف عن وجهه.

وفي المقطع الثاني، ظهر اللاعب بوجهه أمام شعار أرسنال، وهو يرتدي قميص الفريق.



وفي الوقت الذي لم يعلن فيه أرسنال عن تفاصيل ضم لاكازيتي، قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنها الأغلى في تاريخ النادي اللندني، بعدما دفع 52 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وكسر أرسنال بهذه الصفقة الرقم الذي كان يحمله الألماني مسعود أوزيل الذي انضم للمدفعجية من ريال مدريد في عام 2013، مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت التقارير أن "لاكازيتي سيتقاضى راتبًا أسبوعيا يقدر بـ150 ألف جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يأخذ مكان مواطنه أوليفييه جيرو في التشكيلة الأساسية لأرسنال الموسم المقبل".

ويعتبر اللاعب الدولي الفرنسي من أبرز المهاجمين بالقارة الأوروبية بالسنوات الثلاث الماضية، وكان الموسم الماضي الأبرز له كمهاجم صريح، حيث سجَّل 37 هدفًا في 45 مباراة مع ليون في مختلف المسابقات.

وبات ألكسندر لاكازيتي، اللاعب الفرنسي رقم 30 الذي يرتدي قميص الفريق اللندني على مدى تاريخه.

واستعرضت صحيفة ليكيب، لاعبي فرنسا، الذين انضموا إلى صفوف أرسنال، حيث كان ريمي جاردي على رأس القائمة، بعدما لعب 31 مباراة مع المدفعجية خلال الفترة من 1996 إلى 1999.

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ويعد باتريك فييرا، أكثر لاعبي منتخب "الديوك" مشاركة في الدوري الإنجليزي مع الجانرز، برصيد 279 مباراة، وتوج بلقب البريميرليج 3 مرات، أعوام 1998 و2002 و2004.

وأضافت أن جيلي جريماندي لعب لأرسنال خلال الفترة من 1997 إلى 2002، وخاض 114 مباراة، ويعمل حاليا بطاقم الكشافين المعاون لأرسين فينجر المدير الفني الحالي للفريق.

أما نيكولاس أنيلكا، فارتدى قميص الفريق خلال الفترة بين عامي 1997 و1999، وسجل 23 هدفًا، بينما كانت مسيرة دافيد جروندين قصيرة للغاية لمدة موسم واحد عام 1998.

وأشار التقرير إلى أن تجربة تييري هنري، كانت ناجحة تمامًا، حيث لعب 8 مواسم مع الجانرز خلال الفترة من 1999 إلى 2007، وبات الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 175 هدفًا، وكذلك الهداف التاريخي للفريق اللندني في كل البطولات (228 هدفًا).

كما ارتدى لاعبون آخرون من الجيل الذهبي لمنتخب فرنسا قميص أرسنال، مثل إيمانويل بيتي، وسيلفان ويلتورد وروبير بيريس، بخلاف أسماء أخرى مثل جيريمي أليادير، وباسكال سيجان، وحارس المرمى جيليم فارموز، وماتيو فيلاميني، وأرمان تراوري.

كما يعد لاعب الوسط فاسيريك ديابي حالة استثنائية، حيث لعب 124 مباراة فقط خلال الفترة من 2005 إلى 2015، بسبب الإصابات المتتالية التي ضربته.

وتشمل القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل باكاري سانيا، وجيل كليشي، وسمير نصري الذين انتقلوا إلى مانشستر سيتي، إضافة إلى ويليام جالاس ولاسانا ديارا، وسيباستيان سكيلاتشي.

وتضم التشكيلة الحالية لأرسين فينجر من فرنسا كلا من أوليفيه جيرو، ولوران كوشيلني قائد الفريق، ولاعب الوسط فرانسيس كوكلين، وماتيو ديبوشي، وعناصر شابة ظهرت قليلا مثل جيف رينيه أديلايد، وأخيرًا يايا سانوجو الذي رحل هذا الصيف بعد انتهاء عقده، لينضم إلى تولوز.