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نجم بوروسيا دورتموند على رادار مانشستر يونايتد

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نجم بوروسيا دورتموند على رادار مانشستر يونايتد نجم بوروسيا دورتموند على رادار مانشستر يونايتد

التحرير

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أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد اهتمامه بضم الألماني جوليان فيجل، لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقدم الدولي الألماني جوليان فيجل، صاحب الـ21 عامًا، موسم رائعًا مع بوروسيا دورتموند، حيث شارك لاعب خط الوسط في 43 مباراة بعد] دقائق لعب بلغ 3.499 دقيقة.

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وأضافت «ديلي ميل»، أن مورينيو يسعى لضم فيجيل، بعد رفض نادي توتنهام هوتسبير، عرض مانشستر يونايتد، لضم لاعب خط وسطه الإنجليزي إيريك دير، علاوة على انتظار انتهاء تشيلسي من ضمه لتيمو بكايوكو، لاعب خط وسط موناكو، ليضم الشياطين الحمر، نيمانيا ماتيتش.

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التحرير

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