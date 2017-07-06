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نصائح غذائية للتخلص من حرقة المعدة

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مصراوي Masrawy

نصائح غذائية للتخلص من حرقة المعدة

10:46 ص الخميس 06 يوليه 2017

نصائح غذائية للتخلص من حرقة المعدة

نصائح غذائية للتخلص من حرقة المعدة

د ب أ:

قالت خدمة استعلامات المستهلك (aid) الألمانية إنه يمكن محاربة حرقة المعدة من خلال تعديل السلوكيات الغذائية، أي تناول العديد من الوجبات الصغيرة على مدار اليوم بدلا من الوجبات الكبيرة القليلة، مع مراعاة التخلي عن وجبات العشاء الدسمة بصفة خاصة.

ومن المهم أيضا أن يعتمد النظام الغذائي على الأطعمة قليلة الدسم والغنية بالبروتين بصفة خاصة، مع الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة الحريفة والحلويات.

كما ينبغي مضغ الطعام ببطء وعدم تناول الطعام قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

يُشار إلى أن حرقة المعدة لها أسباب عدة، منها ارتجاع العصارة الهضمية والتدخين واحتساء المشروبات الكحولية والتوتر النفسي والتغيرات الهرمونية خلال الحمل.

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