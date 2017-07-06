جامعة هليوبوليس تعرض مشروعات تخرج طلبة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد

كتب- محمد قاسم:

صرح الاستاذ الدكتور عمر رمزى، عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بأن الكلية ستنظم صباح اليوم الخميس فاعليات ومراسم حفل عرض مشروعات تخرج لطلبة السنة النهائية لكلية إدارة الأعمال والاقتصاد بالجامعة، والتى تضم 5 برامج، وهي التسويق والمحاسبة والاقتصاد والتمويل والاستثمار والإدارة والتنمية البشرية، وذلك بحضور كوكبة من المسئولين وأساتذة الاقتصاد والإدارة في مصر.

وأكد رمزي، في تصريحات صحفية، أن مشاريع تخرج الطلاب تمثل علامة فارقة بتاريخ الكلية كل عام، وذلك لأن جميع الطلاب يبذلون أقصى ما لديهم لإنتاج مشروع تخرج يليق بمستوى الكلية.

وأضاف رمزي أن الكلية تعتمد على مناهج علمية متطورة تربط بين التدريب العملي وبرامج التدريب المعتمدة ومشروع التخرج من أجل إتاحة الفرصة للتوجيه العملي للطلبة كلا في تخصصه.

وأشار رمزي إلى أن الكلية تعتمد على أساتذة جامعيين مصريين ودوليين بارزين لهم ريادة في مجالات تخصصهم يرشدون الطلبة من أجل تعظيم الإستفادة من تطبيقات العملية التعليمية، وأهداف البحث العلمي وتنمية المهارات العملية