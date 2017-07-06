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حفتر يعلن سيطرة قواته بالكامل على مدينة بنغازي شرقي ليبيا

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مصراوي Masrawy

حفتر يعلن سيطرة قواته بالكامل على مدينة بنغازي شرقي ليبيا

10:08 ص الخميس 06 يوليو 2017

حفتر يعلن سيطرة قواته بالكامل على مدينة بنغازي شرقي ليبيا

يطلق حفتر على قواته اسم الجيش الوطني الليبي

(بي بي سي):

قال خليفة حفتر، القائد العسكري في شرقي ليبيا، إن قواته التي يطلق عليها اسم "الجيش الوطني الليبي" قد سيطرت بالكامل على مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية.

وقال حفتر في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي "نزف إليك اليوم بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص".

وظلت القوات التي يقودها حفتر في معارك مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات للسيطرة على المدينة مع مجموعات إسلامية مسلحة تجتمع تحت مظلة مجلس شورى ثوار بنغازي، وفي سياق صراع أوسع بين الأطراف المتناحرة في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد القذافي في عام 2011.

وجاء الإعلان الأخير بعد معارك ضارية شهدتها منطقة الصابري في بنغازي قتل فيها العشرات من مقاتلي الجانبين.

وعُين حفتر من قبل برلمان طبرق شرقي البلاد قائدا للجيش الليبي الذي لم يعترف في السابق بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.

ويصر السراج على أن تكون قيادة الجيش خاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.

ولكن في الرابع من مايو الماضي، أعلن السراج وحفتر الاتفاق على العمل سويا لإنهاء الأزمة التي تشهدها ليبيا، وقد رحبت الأمم المتحدة حينها بالاتفاق بين الجانبين.

وجاء هذا الاتفاق بعد محادثات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد إلى جانب الداعمين الرئيسيين لحفتر.

هذا المحتوى من

BBC

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