فرنسا تحصي 100 شخص لديهم تراخيص بحمل سلاح رغم إدراجهم على لائحة التطرف

شرطيون في مكان هجوم فاشل على جادة شانزيليزيه في با

(أ ف ب):

أحصت السلطات الفرنسية نحو مئة شخص لديهم تراخيص بامتلاك أسلحة نارية رغم إدراجهم على لائحة التطرف، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب، الأربعاء.

وقال كولومب خلال جلسة لمجلس الشيوخ الفرنسي للنظر في مشروع قانون لمكافحة الإرهاب الأربعاء "لقد أحصينا نحو مئة" شخص لديهم تراخيص بحمل أسلحة نارية رغم انهم على لوائح التطرف.

وكان كولومب قال في مقابلة مع صحيفة "لو فيجارو" في 21 يونيو انه طالب ب"تقييم جديد" للاشخاص المدرجين على لوائح التطرف والذين يشتبه في حيازتهم أسلحة نارية، بعد ان تبين ان ادم الجزيري الذي قتل في محاولة اعتداء على جادة الشانزيليزيه قبل يومين كانت لديه عدة أسلحة.

وتابع كولومب أمام مجلس الشيوخ" الشخص الذي أراد تنفيذ الهجوم كان اسمه مدرجا وفي الوقت نفسه كان يملك سلاحا ناريا بشكل قانوني"، مضيفا "هذا دليل على وجود خلل".

وتابع وزير الداخلية انه طلب من الشرطة تحديد الأشخاص المدرجين على قوائم التطرف "بحيث يصبح بامكاننا التحرك ومعالجة هذه المشاكل".

واضاف ان "مسؤولي الشرطية عليهم بذل الجهود اللازمة لنعود الى وضع طبيعي بالمقارنة مع ما يبدو انه خلل كبير بالنسبة إلى المواطنين".

وكان لدى منفذ محاولة الهجوم آدم الجزيري (31 عاما) ترخيص بحمل السلاح نظرا لممارسته رياضة الرماية، وطلب من مفوضية الشرطة تجديده في نوفمبر 2016 واستلمها في 2017.

وكان الجزيري قام في 19 يونيو الماضي وهو على متن سيارة فيها قارورتي غاز وأسلحة نارية بصدم شاحنة للشرطة في جادة الشانزيليزيه في باريس مما أدى الى اشتعال النار في السيارة قبل مقتله.