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مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في إقليم بابوا الإندونيسي

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مصراوي Masrawy

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في إقليم بابوا الإندونيسي

09:50 ص الخميس 06 يوليه 2017

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في إقليم بابوا الإندونيسي

تحطم طائرة في إقليم بابوا الإندونيسي

جاكرتا - (د ب أ):

قال مسؤول اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، بينهم طيار هولندي، عقب تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية في إقليم بابوا الإندونيسي.

وقال ياديانتو، المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في جايابورا لوكالة الأنباء الألمانية: "تم نقل جميع الجثث الخمس إلى وامينا".

وكانت الطائرة، من طراز بيلاتوس بي سي-6 بورتر، وتملكها شركة بي تي اسوسشيتد ميشن للطيران، قد فقدت الاتصال بمركز المراقبة بعد ثمان دقائق من إقلاعها الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) من وامينا إلى جاياويجايا أمس الاربعاء . وكان من المقرر أن تهبط في داراكما في منطقة ندوجا الساعة الحادية عشر وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت الطائرة تقل خمسة أشخاص على متنها: ثلاثة ركاب وطيار ومساعده.

وقال يوسف لطيف، المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ الوطنية، إنه تم رصد الموقع الذي يعتقد أن الطائرة تحطمت فيه أمس عندما رأت طائرة دخانا في السماء، ولكن جهود إرسال فريق للإنقاذ على الفور واجهت صعوبات بسبب الطقس السيئ.

ويشار إلى أن شبكات الطرق نادرة في إقليمي بابوا وويست بابوا بأقصى شرق إندونيسيا، لذلك فإن التنقل على متن طائرات صغيرة يعد أمرا شائعا للسفر ونقل البضائع خاصة في المناطق الجبلية.

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