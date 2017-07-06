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تيلرسون: مستعدون للعمل مع موسكو على إقامة مناطق حظر جوي في سوريا

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مصراوي Masrawy

تيلرسون: مستعدون للعمل مع موسكو على إقامة مناطق حظر جوي في سوريا

09:47 ص الخميس 06 يوليه 2017

تيلرسون: مستعدون للعمل مع موسكو على إقامة مناطق حظر جوي في سوريا

وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في مقر الوزارة

(أ ف ب):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا من أجل إقامة "آليات مشتركة" في سوريا مثل مناطق حظر جوي، وذلك قبيل القمة الأمريكية-الروسية المقررة الجمعة.

وقال تيلرسون في بيان إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف إمكانية العمل مع روسيا على إقامة آليات مشتركة تضمن الاستقرار بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف اطلاق النار وتنسيق ايصال المساعدات الانسانية".

وأضاف "إذا عمل بلدانا سويًا على إرساء الاستقرار على الارض فان هذا الامر سيرسي دعائم للتقدم نحو اتفاق على المستقبل السياسي لسوريا".

واتى بيان تيلرسون قبيل توجهه إلى أوروبا للانضمام الى الرئيس دونالد الذي وصل الاربعاء الى وارسو في مستهل جولة اوروبية تستمر أربعة أيام ويلتقي خلالها خصوصا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ثنائية ستعقد على هامش قمة مجموعة في هامبورج الألمانية وستكون الأولى بين الرئيسين.

كما أتى البيان بعيد تحقيق قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن تقدما داخل المدينة القديمة في الرقة حيث تخوض معارك عنيفة ضد الجهاديين في معقلهم الاساسي في سوريا.

وشدد الوزير الأمريكي في بيانه على ان "تنظيم داعش أُصيب بجروح بالغة وقد يكون على شفير الهزيمة الكاملة إذا ما ركزت كل الاطراف على تحقيق هذا الهدف".

واضاف أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف يجب على المجتمع الدولي ولا سيما روسيا ازالة العوائق التي تحول دون الحاق الهزيمة بداعش".

هذا المحتوى من

AFP

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