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السبت..التضامن تطلق المرحلة الثانية من تدريب الأخصائيين العاملين في "فرق الشارع"

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مصراوي Masrawy

السبت..التضامن تطلق المرحلة الثانية من تدريب الأخصائيين العاملين في "فرق الشارع"

09:38 ص الخميس 06 يوليه 2017

القاهرة - (أ ش أ):

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بعد غد السبت، ولمدة أسبوع، المرحلة الثانية من تدريب وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين في "فرق الشارع" الخاصة ببرنامج حماية الأطفال بلا مأوى، والذي تنفذه الوزارة بالمشاركة مع صندوق تحيا .

ومن المنتظر أن يشارك في الدورة التدريبية لهذه المرحلة 40 أخصائيا اجتماعيا ونفسيا و 4 جمعيات أهلية شريكة تم اسناد الوحدات المتنقلة إليها للإشراف عليها.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن فرق الشارع سيتم تدريبها على أيدي متخصصين في هذا المجال من خلال شقين، الأول نظري والآخر عملي، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة في البرنامج.

وستعمل فرق الشارع خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في 7 محافظات هي: الإسكندرية و المنوفية وأسيوط و المنيا و أسوان و الشرقية و بنى سويف، كما يتم العمل على تقسيم الشباب داخل الفرق والمهام وأماكن التمركز، وستعمل فرق الشارع من خلال أوتوبيسات مجهزة كوحدات متنقلة تقدم خدمات للأطفال، وتتكون فرق الشارع من أخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي نشاط، وممرضة، إضافة إلى سائق.

ومن جهة أخرى، يشارك 25 من العاملين بالفرق المحلية في الـ10 محافظات المستهدفة في الدورة التدريبية، حيث سيقومون بدور مسئولي البرنامج داخل المحافظات العشرة وهي :القاهرة ، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، اسيوط، و المنيا.

يذكر أن الوزارة لديها أعضاء 17 فريق شارع يتحركون فى أماكن تجمع الأطفال في الشارع، وسيتم تدريبهم على محاولة كسب ثقة الأطفال وبحث إمكانية ردهم إلى أسرهم أو إيداعهم إحدى دور الرعاية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف الي تطوير 21 دار رعاية من بينهم تطوير 6 مؤسسات رعاية اجتماعية لزيادة السعة الإجمالية بها، وبدأت بافتتاح مؤسسة الحرية للرعاية بمحافظة القاهرة كمرحلة أولى من الـ6 مؤسسات.

هذا المحتوى من

Asha

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