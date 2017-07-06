بالأرقام.. 217 قانونًا خلال 68 جلسة للبرلمان فى دور الانعقاد الثاني

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كشف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى الجلسة الأخيرة له بدور الانعقاد الثانى، عن حصاد دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الأول، وبدأ الاستعراض بالمؤشرات العامة.

واستعرض البرلمان، عدد الجلسات العامة البلغ عددهم 68 جلسة، استغرقت نحو 227 ساعة، شارك فيها 475 نائبا، قدموا خلالها 3594 مداخلة، عبروا فيها عن فعمهم العميق لمسئوليتهم وإدراكهم للتحديات وتطلعات الشعب فيهم.

وعلى الصعيد التشريعي وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى على 217 مشروع قانون مقدمين من الحكومة والنواب بإجمالى 2338 مادة، والتى وصفها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأنها أكبر عدد من التشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.

ووفقًا لتقرير لمجلس النواب أكد فيه أن القوانين كانت لها أثر إيجابى على كافة الألصعدة:

- فى مجال النهوض بالإقتصاد المصرى ودفع مقدراته، ناقش مجلس النواب، مشروع قانون الإستثمار، ومشروع قانون بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع قانون تعديل قانون السجل التجارى.

- فى مجال الحماية الاجتماعية، ناقش مجلس النواب، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانونى منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام، وقانون الخدمة المدنية، وقانونى منح علاة غالء استثنائية للعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون زيادة المعاشات المدنية،

- فى مجال ضبط منظومة الصحافة والإعلام، ناقش مجلس النواب، قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعالميين.

- فى مجال النهوض بالرياضة، ناقش مجلس النواب، قانون الرياضة.

فى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن ومكافحة الإرهاب، ناقش مجلس النواب، تعديل قوانين اإلجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب، وتعديل قانون الطوارئ، وتعديل قانون التظاهر.

- فى المجال المالى، ناقش مجلس النواب، مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2015/2014 ،ومشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2016/2015 ، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية 2017/ 2018.

- الإتفاقيات الدولية، ناقش مجلس النواب، على صعيد الإتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ أقر المجلس 61 اتفاقية دولية، فى حين بلغ عدد الإتفاقيات الدولية فى دور الإنعقاد السابق 27 اتفاقية دولية، كما ناقش المجلس ووافق على 8 قرارات جمهورية.

وفيما يتعلق بالأدوات الرقابية، فقد ناقش البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى نحو 498 طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو 855 مقابل 324 فى الدور السابق، و464 بيانا عاجلا، مقابل 265 بالدور السابق، وتم توجيه 1024 سؤالا برلمانيا أجابت الحكومة على 75 سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة على أغلب الاسئلة الباقية.

كما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور 26 طلب مناقشة فى حين ناقش المجلس فى الدور السابق 8 طلبات مناقشة، كما نظر المجلس 634 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات، فى حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى نظرها المجلس فى دور الانعقاد السابق 119 اقتراحا.

ونظر المجلس عدد 37 طلب رفع حصانة وحالة وفاة واحدة وحالة إسقاط عضوية واحدة وحالة خلو مكان للتعيين فى منصب وزارى، ووافق المجلس على التعديل الوزارى الذى شمل عدد كبير من الحقائب الوزارية ونواب الوزراء، كما وافق المجلس على تعيين نائبا لوزير السياحة.

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وأوضح تقرير مجلس النواب، أن اللجان النوعية كان لها نشاط مكثف، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت 1696 اجتماعاً، استغرقت 3700 ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التى أعدتها اللجان النوعية نحو 1372 تقريراً، نظر منها المجلس 1014 تقريرا.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية فقد بلغ عددها 40 زيارة ميدانية كان أبرزها اللجنة الخاصة المشكلة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول بهدف الوقوف على تلك الأزمة وتحديد أوجه القصور التى شابت مواجهتها والمتسبب فيها، كما عقدت اللجنة العامة للمجلس 6 اجتماعات.

وشارك الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، فى اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة فى روما خلال الفترة 20-22 أكتوبر2016، وعقب ذلك، توجه عبد العال إلى جنيف على رأس وفد مجلس النواب للمشاركة فى الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى والاجتماعات ذات الصلة المنعقدة خلال الفترة 23-27 أكتوبر 2016.

وخلال الفترة من 23-25 نوفمبر2016، توجه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على رأس وفد برلمانى إلى دولة المجر، حيث أجرى الدكتور على عبد العال، عدداً من اللقاءات مع المسئولين بدولة المجر، وخلال الفترة من 4-10 نوفمبر 2016، توجه النائب السيد محمود الشريف وكيل المجلس على رأس وفد من مجلس النواب إلى المغرب للمشاركة فى اجتماعات الدورة 69 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الأفريقى والمؤتمر 39 لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلمانى الأفريقي.

وخلال الفترة من 18-22 نوفمبر 2016، توجه وفد من المجلس إلى إسطنبول بتركيا لحضور الجلسة العامة السنوية الثانية والستين للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي. وفى الشهر التالى 12-13 ديسمبر 2016، توجه وفد يمثل مجلس النواب يضم نائبتين من عضواته للمشاركة فى اجتماع القمة العالمية لرئيسات البرلمانات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

كما شارك وفد من المجلس فى أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى والاجتماعات المصاحبة بدولة مالى خلال الفترة 23-28 يناير2017، وشارك وفد آخر فى أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى العربى بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة 10-12 فبراير 2017، وكذلك الدورة الثانية للمنتدى البرلمانى للعدالة الاجتماعية بالعاصمة المغربية الرباط يوم 20 فبراير 2017. كما شارك وفد من أعضاء المجلس فى جلسات البرلمان الأفريقي، وذلك بجنوب أفريقيا خلال شهر مارس 2017.

وخلال الفترة 15-16 مارس 2017، توجه وفد برلمانى ضم عشرين عضواً لزيارة مقر حلف الناتو لتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك. كما ترأس الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الوفد المشارك فى أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى بالعاصمة المغربية الرباط يومى 20 و21 مارس 2017، وقد انتخب فيه السيد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، عضواً بالمكتب التنفيذى لجمعية الأمناء العامين العرب.

وترأس الدكتور رئيس المجلس أيضا، وفد المجلس إلى جمعية الاتحاد البرلمانى الدولى السادسة والثلاثين بعد المائة ببنجلاديش خلال الفترة 1-5 أبريل 2017، وأُنتخب عضواً فى اللجنة التنفيذية للاتحاد عن المجموعة العربية.

وشارك وفد ممثل للمجلس فى اجتماعات لجنتى تحسين نوعية الحياة والتبادل الثقافى بين المجتمعات المدنية وحقوق المرأة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بالعاصمة الإيطالية روما فى الثالث من أبريل 2017.

وخلال الفترة 16-19 مايو 2017، توجه وفد برلمانى إلى دولة روسيا الاتحادية تفقد خلالها محطة ليننجراد (2) النووية، وذلك بهدف التعرف على العمل بالمحطة ومعدلات الأمان بها.

كما شارك أعضاء ممثلين للمجلس فى ورشة عمل إقليمية استضافتها مملكة البحرين بشأن دور السلطات التشريعية فى مكافحة الإرهاب، وشارك وفد آخر فى أعمال الدورة العادية الرابعة من الفصل التشريعى الرابع للبرلمان الأفريقى بدولة جنوب أفريقيا خلال الفترة 7-20 مايو 2017.

وترأس الدكتور رئيس المجلس وفد المجلس الذى شارك فى اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما يومى 12 و13 مايو 2017، حيث تسلم سيادته مهام رئاسة الجمعية من الرئاسة الإيطالية السابقة، ثم توجه سيادته على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى زيارة تاريخية إلى البرلمان اليابانى خلال الفترة 17- 22 مايو 2017 حظى خلالها سيادته والوفد المشارك باستقبال حافل تعبيراً عن عمق العلاقات التى تجمع البلدين.

كما شارك المجلس أيضاً فى أعمال جلسة الربيع الخاصة بالجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسى بالعاصمة الجورجية تبليسى خلال الفترة 26- 30 مايو 2017، وخلال الفترة 12-16 يونيو 2017 توجه وفد برلمانى إلى الولايات المتحدة، حيث التقى أعضاء الكونجرس الأمريكى للتباحث بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وخاصة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب، وقضية السلام فى الشرق الأوسط.