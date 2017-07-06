أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نمر بري يقتل فتاة نائمة بجوار والدتها في نيبال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نمر بري يقتل فتاة نائمة بجوار والدتها في نيبال

09:36 ص الخميس 06 يوليو 2017

نمر بري يقتل فتاة نائمة بجوار والدتها في نيبال

نمر بري يقتل فتاة

كاتماندو- (د ب أ):

قتل نمر بري فتاة عمرها 13 عاما وهي نائمة بجوار والدتها في منزلهما الكائن بقرية منعزلة في أقصى غرب نيبال ، حسبما أفادت الشرطة المحلية اليوم الخميس.

وقال مسؤول الشرطة المحلي بهيم بهادور باني أن الحادث وقع يوم الثلاثاء عندما تركت الفتاة ووالدتها باب المنزل مفتوحا للسماح بدخول الهواء البارد .

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية، إن "الحيوان سحب الفتاة لمسافة 100 متر من منزلها إلى أحد الحقول".

وأضاف أن الأم صرخت للاستغاثة ، ولكن عند وصول جيرانها إلى مكان النمر وضحيته ، كان الحيوان قد فر بالفعل تاركا الفتاة جثة هامدة.

وسلمت الشرطة المحلية جثة الضحية لعائلتها بعد فحصها بمستشفى محلي .

وتزايدت الحوادث بين الحيوانات البرية والبشر في الشهور الأخيرة في نيبال ، ما يثير مخاوف إزاء سلامة سكان المناطق المجاورة للغابات والمتنزهات الوطنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انتخاب سياسي مخضرم رئيسًا لوزراء نيبال

    انتخاب سياسي مخضرم رئيسًا لوزراء نيبال

    أخبار
  • تحطم طائرة عسكرية في مزرعة نائية في نيبال ومقتل الطيار

    تحطم طائرة عسكرية في مزرعة نائية في نيبال ومقتل الطيار

    أخبار
  • العثور على جثة المتسلق السويسري الشهير أولي ستيك قرب جبل إفرست

    العثور على جثة المتسلق السويسري الشهير أولي ستيك قرب جبل إفرست

    أخبار
  • العثور على جثة المتسلق السويسري الشهير أولي ستيك على جبل إفرست

    العثور على جثة المتسلق السويسري الشهير أولي ستيك على جبل إفرست

    أخبار

إعلان

a3b8c89e33.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية