نمر بري يقتل فتاة نائمة بجوار والدتها في نيبال

كاتماندو- (د ب أ):

قتل نمر بري فتاة عمرها 13 عاما وهي نائمة بجوار والدتها في منزلهما الكائن بقرية منعزلة في أقصى غرب نيبال ، حسبما أفادت الشرطة المحلية اليوم الخميس.

وقال مسؤول الشرطة المحلي بهيم بهادور باني أن الحادث وقع يوم الثلاثاء عندما تركت الفتاة ووالدتها باب المنزل مفتوحا للسماح بدخول الهواء البارد .

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية، إن "الحيوان سحب الفتاة لمسافة 100 متر من منزلها إلى أحد الحقول".

وأضاف أن الأم صرخت للاستغاثة ، ولكن عند وصول جيرانها إلى مكان النمر وضحيته ، كان الحيوان قد فر بالفعل تاركا الفتاة جثة هامدة.

وسلمت الشرطة المحلية جثة الضحية لعائلتها بعد فحصها بمستشفى محلي .

وتزايدت الحوادث بين الحيوانات البرية والبشر في الشهور الأخيرة في نيبال ، ما يثير مخاوف إزاء سلامة سكان المناطق المجاورة للغابات والمتنزهات الوطنية.