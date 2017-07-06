نمر بري يقتل فتاة نائمة بجوار والدتها في نيبال
نمر بري يقتل فتاة نائمة بجوار والدتها في نيبال
09:36 ص الخميس 06 يوليو 2017
نمر بري يقتل فتاة
كاتماندو- (د ب أ):
قتل نمر بري فتاة عمرها 13 عاما وهي نائمة بجوار والدتها في منزلهما الكائن بقرية منعزلة في أقصى غرب نيبال ، حسبما أفادت الشرطة المحلية اليوم الخميس.
وقال مسؤول الشرطة المحلي بهيم بهادور باني أن الحادث وقع يوم الثلاثاء عندما تركت الفتاة ووالدتها باب المنزل مفتوحا للسماح بدخول الهواء البارد .
وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية، إن "الحيوان سحب الفتاة لمسافة 100 متر من منزلها إلى أحد الحقول".
وأضاف أن الأم صرخت للاستغاثة ، ولكن عند وصول جيرانها إلى مكان النمر وضحيته ، كان الحيوان قد فر بالفعل تاركا الفتاة جثة هامدة.
وسلمت الشرطة المحلية جثة الضحية لعائلتها بعد فحصها بمستشفى محلي .
وتزايدت الحوادث بين الحيوانات البرية والبشر في الشهور الأخيرة في نيبال ، ما يثير مخاوف إزاء سلامة سكان المناطق المجاورة للغابات والمتنزهات الوطنية.
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