رئيس وادي دجلة: سنطلب غالي ومتعب وشيكابالا في حالة واحدة

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قال المهندس ماجد سامي، رئيس شركة وادي دجلة، إن النيجيري ستانلي أوهايتشي، انتقل رسميًا إلى صفوف نادي القادسية السعودي مقابل مليون و300 ألف دولار، مشيرًا إلى أنه سيذهب لفريقه الجديد عقب انتهاء إعارته مع الزمالك.

وتحدث «سامي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، عن الثنائي حسام غالي، وعماد متعب، نجما النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يتمنى إنهاء مسيرتهما داخل القلعة الحمراء.

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وتابع «إذا استقر متعب وغالي على الرحيل من الأهلي فسيطلب وادي دجلة التعاقد معهما على الفور، ونفس الأمر ينطبق على قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا».