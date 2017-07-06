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بعد انتشار «فقه الحمامات».. طبيب نفسي: محاولة لتبرير الفشل الاقتصادي

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بعد انتشار «فقه الحمامات».. طبيب نفسي: محاولة لتبرير الفشل الاقتصادي بعد انتشار «فقه الحمامات».. طبيب نفسي: محاولة لتبرير الفشل الاقتصادي

التحرير

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا نعيش مرحلة صعبة، والإحباط الاقتصادي وراء انتشار الشعوذة، وأن الفقراء هم من يلجأون إلى الدجالين لمحاولة إيجاد حلول لمشاكلهم، خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة في المسلسلات.

ونوه الجندي، إلى أن هناك فقة جديد انتشر اسمه "فقه الحمامات"، قائلا: "يقولك اللي تدلق مياه ساخنة في الحمام تتلبس.. وكلام فارغ كثير زى كده".

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وقال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، خلال لقائه بالرنامج، إن اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين، محاولة من البسطاء لتبرير الجهل والفقر والفشل الاجتماعي أو الاقتصادي.

وتابع عمر: "عالجت حالات كتير، مثلا بنوتة جميلة لم تتزوج، أسهل حل يقولك معمول لها عمل، واحد عمل فرح وفشل في العلاقة الزوجية، فأكرم له يتقال أصله اتربط بالسحر".

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التحرير

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