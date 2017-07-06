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اليوم.. وزير التنمية المحلية يتفقد المناطق الأثرية برشيد

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اليوم.. وزير التنمية المحلية يتفقد المناطق الأثرية برشيد اليوم.. وزير التنمية المحلية يتفقد المناطق الأثرية برشيد

التحرير

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يتفقد اليوم الخميس الدكتور محمد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، الأماكن الأثرية بمركز ومدينة رشيد.

وسيتفقد الوزير خلال الزيارة أعمال تطوير كورنيش رشيد وزيارة المتحف والحديقة المتحفية ومنزل الأمصيلي الأثرى وميناء الصيد الجديد ومنطقة المثلث الذهبي على البحر المتوسط.

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ويرافق الوزير والمحافظ في الزيارة اللواء مجدي عنان، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، ونائب رشيد محمد العباسي، وعدد من نواب الشعب في المحافظة وقيادات الأمن والسياسة في البحيرة.

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التحرير

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