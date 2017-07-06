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جنايات الإسماعيلية تستكمل محاكمة 89 متهمًا في قضية "ولع"

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مصراوي Masrawy

جنايات الإسماعيلية تستكمل محاكمة 89 متهمًا في قضية "ولع"

06:00 ص الخميس 06 يوليو 2017

كتب - طارق سمير:

تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار بلال أبو السعود، اليوم الخميس، محاكمة 89 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم الخلايا العنقودية (ولع) في وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين انضموا لحركات كانت تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا - مجهولون"، وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء، ومقهى فى منطقة ميدان الممر خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام الماضي، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة وكاميرات تصوير.

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