أموال سان جيرمان تقتل أحلام «مبابي» بالانتقال إلى ريال مدريد

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رفض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، العروض المقدمة له هذا الصيف من ريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي، ليختار البقاء في فرنسا، ولكن ليس ضمن صفوف موناكو.

وذكرت صحيفة "ميترو" الإنجليزية، الأربعاء، أن مبابي، تلقى عرضًا ضخمًا من باريس سان جيرمان، براتب سنوي 12 مليون يورو، وهو ما تسبب في تغيير جميع حسابات اللاعب.

وأضافت أن مبابي، كان يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد، ولكن إدارة النادي الإسباني ورئيسه فلورينتينو بيريز، ليسوا على استعداد لدفع مبلغ 120 مليون يورو، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وفي ظل عدم اقتناع مبابي، بالانتقال لأرسنال لغيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وعدم وجوده بقوة في المنافسة على البطولات في الفترة الأخيرة، أصبح باريس الآن هو الخيار المفضل للاعب.

ومن غير المتوقع أن يقاوم موناكو عرض الفريق الباريسي، حيث أقصى راتب يستطيع النادي الفرنسي دفعه لمبابي لا يزيد عن 8.5 مليون يورو سنويا.