مريض لرئيس "دسوق": "أطباء المستشفى العام بيخلونا نشتري العلاج من برّه"

كتب - إسلام عمار:

زار اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مستشفى دسوق العام، لمتابعة حالة العمل بالمستشفى، ومدى انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين فيه.

تفقد الحشاش قسم الاستقبال والطوارئ، برفقة سند أبو كيلة، نائب رئيس المدينة، وفريد نجيب، مدير مركز المعلومات، وعلاء فودة، مدير إدارة الإعلام، بمجلس مدينة دسوق، وتبين وجود أعداد كبيرة من المترددين على المستشفى، فى ظل وجود طاقم العمل بالقسم.

شكا عدد من المرضى المترددين على قسم الاستقبال نقص الأدوية بالمستشفى، مستنكرين مطالبة الأطباء، وطاقم التمريض، لهم، بتوفير الأدوية من الصيدليات الخارجية، وقال أحد المواطنين لرئيس المدينة "بصراحة كل ما نيجى المستشفى هنا بيقولوا لنا هاتوا العلاج ده من بره.. حتى خيوط الجراحة مش موجوده وبنجيبها من بره".

وجّه رئيس مدينة دسوق بحصر جميع الأدوية الناقصة التى يحتاجها قسم الأستقبال والطوارئ، تمهيدًا لإعداد مذكرة من مجلس المدينة، ومخاطبة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لتوفير الأدوية اللازمة، استجابة لشكاوى المواطنين.

ورصد الحشاش، مشاكل المرافق العامة بالمستشفى، والتى يعانى منها الأطباء، مثل نقص الإنارة أمام مبنى الدرجات للتأمين الصحى، واعدا بمتابعة الموقف.