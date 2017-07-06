أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| حفل زفاف جماعي لـ200 عريس وعروسة في سوهاج

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

نظمت جمعية من أجل ، أمس الأربعاء، حفل زفاف جماعي لـ200 عريس وعروسة بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والداعية الحبيب علي الجفري، والإعلامي طارق علام.

وقال المدير التنفيذي لجمعية من أجل مصر الدكتور محمد البنا، إن الجمعية بصدد تعميم تلك الأفراح على مستوى الجمهورية لرسم البسمة على وجوه العرائس، ومساعدتهم من خلال تجهيزهم بمتطلبات كل منزل.

وأضاف البنا، أن الجمعية قدمت جهازًا كاملا لكل عروسة وعريس من خلال الأجهزة الكهربائية وغرفة النوم والمطبخ، مقدمًا الشكر لكل من ساهم خروج الحفل بالشكل المطلوب وبخاصة المتبرعين بالأجهزة للعرائس.

شاهد أيضا
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيماتصور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات صور| حفل زفاف جماعي للأيتام في استاد المنصورة الرياضيصور| حفل زفاف جماعي للأيتام في استاد المنصورة الرياضي صور| حفل زفاف جماعي لـ34 عريسا وعروسة في مطروحصور| حفل زفاف جماعي لـ34 عريسا وعروسة في مطروح المنيا تواجه تظاهرات 11 نوفمبر بحفل زفاف جماعيالمنيا تواجه تظاهرات 11 نوفمبر بحفل زفاف جماعي إقامة حفل زفاف جماعي لليتيمات بالمنيا 11 نوفمبرإقامة حفل زفاف جماعي لليتيمات بالمنيا 11 نوفمبر

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بدور جمعية من أجل مصر في المشاركة المجتمعية من خلال الأنشطة المختلفة.

3ed8a4ed7e.jpgbeba3b69f3.jpg10e17935ae.jpg53de56f3ea.jpg3b4ae6dc03.jpgd817f4aaf1.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري