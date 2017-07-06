صور| حفل زفاف جماعي لـ200 عريس وعروسة في سوهاج

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نظمت جمعية من أجل مصر، أمس الأربعاء، حفل زفاف جماعي لـ200 عريس وعروسة بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والداعية الحبيب علي الجفري، والإعلامي طارق علام.

وقال المدير التنفيذي لجمعية من أجل مصر الدكتور محمد البنا، إن الجمعية بصدد تعميم تلك الأفراح على مستوى الجمهورية لرسم البسمة على وجوه العرائس، ومساعدتهم من خلال تجهيزهم بمتطلبات كل منزل.

وأضاف البنا، أن الجمعية قدمت جهازًا كاملا لكل عروسة وعريس من خلال الأجهزة الكهربائية وغرفة النوم والمطبخ، مقدمًا الشكر لكل من ساهم خروج الحفل بالشكل المطلوب وبخاصة المتبرعين بالأجهزة للعرائس.

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ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بدور جمعية من أجل مصر في المشاركة المجتمعية من خلال الأنشطة المختلفة.