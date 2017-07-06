فيديو| القيعي: عماد متعب لا يُقارن بأحد.. وهذا هو المهاجم الأفضل للأهلي

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أكد عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن عماد متعب، نجم هجوم النادي الأحمر، يًقارن بنفسه فقط، وليس بأي لاعب آخر.

وأضاف «القيعي»، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، يجب على متعب أن يحافظ على تاريخه، إذا أراد الاستمرار في الملاعب، مضيفًا أنه يحترمه كثيرًا نظرًا لقلة أزماته.

وتابع، «لا أحب أن أرى عماد متعب يُنهي مسيرته مع الكرة وهو يشعر بالضيق، ويجب أن يكون فخورًا وسعيدًا بما حققه مع النادي، ومعه حسام غالي».

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وحول المهاجم الافضل لقيادة هجوم الفريق الأحمر في الفترة الحالية، اختار «القيعي»، اللاعب النيجيري جونيور أجاي.

وأشار، إلى أن صالح جمعة، هو الأقرب لخلافة عبد الله السعيد، في مركز صانع الألعاب بالأهلي، مطالبًا اللاعب بمزيد من الالتزام ليصبح واحد من أهم اللاعبين.