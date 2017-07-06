حلمي طولان: مرتضى منصور لديه فرصة أن يحكم الزمالك مدى الحياة

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قال حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي سموحة، إن حالة الزمالك غير المستقرة هذا الموسم، ساهمت في حسم النادي الأهلي لبطولة الدوري.

وأضاف «طولان»، خلال تصريحاته بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن تعاقد مجلس إدارة النادي الأبيض مع عدد كبير من اللاعبين في كل موسم أمر غير جيد، مطالبًا مرتضي منصور، رئيس النادي بالتدقيق في اختيار مستشاريه.

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وتابع مدرب القلعة البيضاء السابق، «مرتضي منصور يملك فرصة أن يحكم الزمالك مدى الحياة، والأهلي يدار بمنظومة أكثر احترافية».

وأكد طولان، أن الأهلي، ومصر المقاصة، والمصري، وطنطا، هم الأندية الأكثر نجاحًا هذا الموسم.