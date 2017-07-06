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مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب بتحرير بنغازي ويطالب برفع حظر التسليح عن الجيش

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب بتحرير بنغازي ويطالب برفع حظر التسليح عن الجيش

03:49 ص الخميس 06 يوليو 2017

مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب بتحرير بنغازي ويطالب برفع حظر التسليح عن الجيش

طرابلس - أ ش أ

قدّم مجلس النواب الليبي التهنئة للشعب والقيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان العامة وضباط وجنود القوات المسلحة والقوة المساندة لهم بمناسبة إعلان تحرير بنغازي وطالب المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، مساء أمس الأربعاء، تحرير مدينة بنغازي «بكاملها من كل الجماعات الإرهابية»، مثنيًا على مجهودات "كل جنود القوات المسلحة والقوة المساندة".

كما قدم المجلس تحياته وتقديره لسكان مدينة بنغازي على صبرهم وجلدتهم طيلة حرب تحرير المدينة رغم الظروف الصعبة التي قاصوها من نزوحٍ وانعدام الخدمات ودعمهم وثقتهم ومسانتدهم لقواتهم المسلحة.

وتوجه المجلس بتهنئة خاصة وتحية إجلال وتقدير إلى أمهات وزوجات وأُسر شهدائنا الأبرار الذين أهدو الوطن هذا التحرير بأرواحهم الطاهرة التي قدموها فداءً للوطن وخلاصه من الإرهاب والتطرف.

وفي السياق ذاته، قدم تحالف القوى الوطنية التهاني إلى أبناء الشعب الليبي والقوات المسلحة قيادةً وضباطاً وجنوداً بـ"مناسبة تطهير مدينة بنغازي العصية من قوى الإرهاب والتطرف".

وناشد التحالف في بيان أصدره ليل الأربعاء «جميع الشركاء من القوى السياسية والشخصيات الوطنية والاجتماعية الالتزام بمسؤولياتهم الأخلاقية تجاه الوطن، وذلك بالاستعداد لمزيد من الانفتاح والإقبال على حوار وطني شامل يقرب الجميع من كلمة سواء ومن تحقيق المصالحة الوطنية.

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