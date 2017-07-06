أتلتيكو مدريد يجدد عقد المخضرم توريس لمدة موسم

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قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بمد عقد مهاجمه المخضرم فرناندو توريس، الذي ينتهي هذا الصيف.

وكان توريس، مرشحًا بقوة للخروج من الروخيبلانكوس هذا الصيف، والرحيل إلى الصين، كما أنه تلقى عروضًا من أندية مكسيكية كانت ترغب في ضمه.

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وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، الأربعاء، إن أتلتيكو مدريد مدد عقد مهاجمه لمدة عام واحد فقط، وفقا لسياسة النادي تجاه عقود اللاعبين الكبار، إذ يبلغ توريس من العمر 34 عامًا، وسيستمر عقده مع الفريق حتى 30 يونيو 2018.

ويعتبر توريس من أبرز لاعبي نادي أتلتيكو مدريد على مر التاريخ، إذ سجل مع الفريق 119 هدفًا في 359 مباراة، كما خاض تجارب احتراف أوروبية، فلعب في تشيلسي وليفربول الإنجليزيين وميلان الإيطالي.