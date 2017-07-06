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سائقو الأجرة بشبرا بخوم: «التعريفة ظلمتنا.. وربع جنيه هيحل الأزمة»

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سائقو الأجرة بشبرا بخوم: «التعريفة ظلمتنا.. وربع جنيه هيحل الأزمة» سائقو الأجرة بشبرا بخوم: «التعريفة ظلمتنا.. وربع جنيه هيحل الأزمة»

التحرير

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ناشد سائقو الأجرة على خط «شبرا بخوم - قويسنا»، كل من الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، واللواء أسامة خربوش، مدير إدارة المرور بالإقليم، الموافقة على تعديل تعريفة الأجرة المقررة بعد زيادة الوقود يوم الخميس الماضي.

وطالب السائقون برفع التعريفة قيمة قدرها 25 قرشًا لتصبح 2.25 بدلًا من 2 جنيه كما هو مقرر في المنشور المعتمد من المحافظة، وذلك نظرًا للظلم الواقع عليهم، حيث أن المسافة بين قرية شبرا بخوم والمدينة قويسنا تبلغ 10 كم تقريبًا، مؤكدين أن 25 قرشًا تضمن لهم ارتفاع التحصيل قيمة 25 جنيهًا على مدار اليوم لتعويض فرق زيادة البنزين، على حد قولهم.

وأكد السائقون، أن التسعيرة القديمة كانت 2 جنيه وسارية منذ عامين تقريبًا، بما يشير بأن الزيادة الأخيرة في سعر الوقود والذي لم يتبعه زيادة في الأجرة أثر عليهم بالسلب، وهو ما دفع بعضهم للتخلي عن العمل، ودفع البعض الآخر لعرض سيارته للبيع لعدم تحمل تلك الخسائر.

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وشددوا على أنهم ما زالوا ملتزمين بالتعريفة المقررة رغم ما يعانونه من خسائر، وذلك احترامًا منهم لقرار المحافظة، ولأهالي شبرا بخوم، ولعدم إحداث أي مشاكل أو شجار مع المواطنين، موضحين أنهم تقدموا بأكثر من شكوى لرفع الظلم عنهم ولكن دون جدوى. 

وكان اللواء أسامة خربوش مدير إدارة المرور بمحافظة المنوفية، عقب صدرو قرار الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بالتعريفة الجديدة بعد ارتفاع المحروقات، أمر تشكيل لجنة بكل موقف من مواقف المحافظة الرئيسية مكونة من ضابط مرور وضابط مباحث وأمناء وأفراد شرطة، وذلك لمواجهة المخالفين للتعريفة الجديدة.

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التحرير

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