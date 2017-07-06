فيديو| ميدو: نراقب موقف غالي ومتعب.. وباب دجلة مفتوح لهما دائما

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن ناديه يراقب موقف نجما النادي الأهلي حسام غالي، وعماد متعب، مؤكدًا أنه يتمنى تواجدهما معه بالفريق.

وأضاف «ميدو»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أن دجلة يحترم تعاقد النادي الأهلي مع الثنائي، لكنه يراقب الموقف، نافيًا وجود أي تواصل معهما، متمًا، «باب وادي دجلة مفتوح دائمًا لحسام غالي وعماد متعب».

شاهد أيضا

وتابع مهاجم الزمالك السابق، أنه بحكم صداقته مع غالي ومتعب، يتمنى لهما حل مشاكلهما في النادي الأهلي إلي تربا فيه، وأن رغبتهما الأولى هي الاستمرار بالقلعة الحمراء.