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القيعي: لن أترشح في انتخابات الأهلي.. وأبو تريكة لا يستحق ما يحدث له

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القيعي: لن أترشح في انتخابات الأهلي.. وأبو تريكة لا يستحق ما يحدث له القيعي: لن أترشح في انتخابات الأهلي.. وأبو تريكة لا يستحق ما يحدث له

التحرير

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قال عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه لا يفكر في الترشح بانتخابات النادي الأهلي، لأنه يعتبر المسؤولية بالقلعة الحمراء كالجبل، ومن يحملها فوق ظهره يجب أن تكون قدمه من حديد.

وأضاف «القيعي»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أن شغفه الأول هو العمل الإعلامي، مشيرًا إلى أنه مجاله منذ فترة السبعينيات، حيث قام بانشاء أول مجلة رياضية في .

وتابع، أنه لا يفضل الإعلان عن تأييده لأحد الجبهات في انتخابات النادي، موضحًا أنه يؤدي عمله بحياد كإعلامي في قناة النادي، مستكملًا «لو إبني نزل الانتخابات مش هقف معاه، لاني لو وقفت معاه هكون بسيء لمباديء الأهلي».

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وتحدث «القيعي»، عن محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، مؤكدًا انه لا يستحق ما يحدث معه لأننا لا نمتلك نجومًا كثيرة مثله.

 

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التحرير

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