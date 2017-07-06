أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصطفى الفقي: توجيه ضربة عسكرية لقطر «أمر مستحيل»

Google+ Print
مصطفى الفقي: توجيه ضربة عسكرية لقطر «أمر مستحيل» مصطفى الفقي: توجيه ضربة عسكرية لقطر «أمر مستحيل»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدول العربية طلبت من الكويت عدم الانضمام لها في مقاطعة قطر، مستبعدًا لجوء ومصر والبحرين والإمارات للأمم المتحدة لحل الأزمة.

 وأضاف الفقي، خلال حواره برنامج «يحدث في »، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن قطر جزء من مؤسسة دولية، تعمل لخدمة مصالحها في المنطقة، حتى لو على حساب أشقائها من الدول العربية.

شاهد أيضا

أشار إلى أنه على قطر أن تنحني للدول العربية لتخطي العاصفة حتى تمر، مؤكدًا أن توجيه ضربة عسكرية لقطر أمر مستحيل نظرًا لوجود القاعدة العسكرية الأمريكية بها.

أوضح أن قطر تدعي دفاعها عن حرية الإعلام، وهو أمر مخالف للحقيقة تمامًا، مشيرًا إلى أن تأييد الملك سلمان لكلمة الرئيس عبد الفتاح خلال القمة الإسلامية بالرياض أثار غضب أمير قطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم