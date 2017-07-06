مصطفى الفقي: توجيه ضربة عسكرية لقطر «أمر مستحيل»

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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدول العربية طلبت من الكويت عدم الانضمام لها في مقاطعة قطر، مستبعدًا لجوء السعودية ومصر والبحرين والإمارات للأمم المتحدة لحل الأزمة.

وأضاف الفقي، خلال حواره برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن قطر جزء من مؤسسة دولية، تعمل لخدمة مصالحها في المنطقة، حتى لو على حساب أشقائها من الدول العربية.

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أشار إلى أنه على قطر أن تنحني للدول العربية لتخطي العاصفة حتى تمر، مؤكدًا أن توجيه ضربة عسكرية لقطر أمر مستحيل نظرًا لوجود القاعدة العسكرية الأمريكية بها.

أوضح أن قطر تدعي دفاعها عن حرية الإعلام، وهو أمر مخالف للحقيقة تمامًا، مشيرًا إلى أن تأييد الملك سلمان لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الإسلامية بالرياض أثار غضب أمير قطر.