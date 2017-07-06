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خبير اقتصادي: «لن نواجه موجة غلاء أخرى.. وسنرى ثبات كبير في الأسعار»

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خبير اقتصادي: «لن نواجه موجة غلاء أخرى.. وسنرى ثبات كبير في الأسعار» خبير اقتصادي: «لن نواجه موجة غلاء أخرى.. وسنرى ثبات كبير في الأسعار»

التحرير

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قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، مساء أمس الأربعاء، إن القرارت الصعبة التي اتخذتها بشأن رقع البنزين والكهرباء تدخل ضمن الجدول الذي رسمه صندوق النقد الدولي.

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الموجة الأخيرة لزيادة الأسعار ستكون الأخيرة خلال الفترة القادمة، متابعًا: «مفيش ارتفاع في الأسعار الفترة اللي جاية».

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وتابع أن المواطن سيعيش الفترة المقبلة وسيرى ثبات كبير في الأسعار، منوهًا أن الوضع سيظل كما هو الفترة المقبلة ولن تكون هناك ارتفاعات جديدة خلال عام 2018.

وشدّد النحاس، على أن التنمية والاستثمار هما السبيل الوحيد لمصر للخروج من الأزمة التي تعيشها في تلك المرحلة، مطالبًا بضرورة تهيئة الأوضاع للمستثمر، حتى تكون مصر جاذبة للاستثمار.

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التحرير

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