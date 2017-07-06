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بالفيديو.. عدلي القيعي: مندهش من تصرف «أبو تريكة» مع جوزيه

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بالفيديو.. عدلي القيعي: مندهش من تصرف «أبو تريكة» مع جوزيه بالفيديو.. عدلي القيعي: مندهش من تصرف «أبو تريكة» مع جوزيه

التحرير

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قال عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن من يعرف حسام البدري، المدير الفني للنادي الأحمر يحبه، لكنه حينما يعمل تحت ضغط المسؤولية يظهر عصبي وصارم للغاية.

 وأضاف «القيعي»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، إن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، كان فيلسوفًا، ويحقق المعادلة الصعبة، وكان اللاعبون يحبونه ويحترمونه ويخافون منه في الوقت ذاته.

وعن انطواء محمد أبو تريكة، وعدم تواصله مع جوزيه، كما صرح الخواجة، علق القيعي قائلًا «أنا مندهش من تصرف أبو تريكة وعدم رده على جوزيه».

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التحرير

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