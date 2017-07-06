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فيديو| عدلي القيعي: أعشق حسام غالي.. وهذه نصيحتي له

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فيديو| عدلي القيعي: أعشق حسام غالي.. وهذه نصيحتي له فيديو| عدلي القيعي: أعشق حسام غالي.. وهذه نصيحتي له

التحرير

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أكد عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن حسام غالي، قائد الفريق الأحمر، قيمة فنية كبيرة جدًا وشخصية رائعة، ولكنه دائمًا ما يهدر كل هذا بغضبه واعتراضاته في بعض الأحيان، معلقًا «أنا بعشق حسام غالي».

وأضاف «القيعي»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أن «غالي» سيكون له قيمة كبيرة جدًا داخل الأهلي، ويجب أن يحافظ على تاريخه حتى يصبح قدوة فيما بعد.

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وتابع، «أنصح حسام غالي بالحفاظ على صورته الرائعة، خاصة أنه قريب من إنهاء مشواره الكروي، متمًا انه سيصبح قيمة إدارية كبيرة في القلعة الحمراء».

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التحرير

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