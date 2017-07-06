فيديو| عرابي: أسوان الأحق بالبقاء.. اتحاد الكرة مش عايز فريق من الصعيد

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هاجم أسامة عرابي، المدير الفني لفريق أسوان، اتحاد الكرة، بعد هبوط فريقه للدوري الممتاز (ب)، قائلًا «التحكيم ظلمنا في أكثر من مباراة، وأسوان هو أكثر الفرق تعرضًا للظلم هذا الموسم».

وأضاف «عرابي» خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن أسوان كان أحق فرق المؤخرة بالبقاء، لكنه فقد عدد من النقاط لغياب التوفيق، «يبدو أن اتحاد الكرة مش عايز فريق من الصعيد بالدوري الممتاز».

وتابع، أنه تولى قيادة الفريق في توقيت صعب حيث جمع أسوان عدد قليل من النقاط في الدور الاول للمسابقة، مشيرًا أنه يفضل العمل في الدوري الممتاز بالفترة المقبلة.

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وودع أسوان رسميًا بطولة الدوري الممتاز، رغم تغلبه مساء الأربعاء، على ضيفه وادي دجلة، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ستاد «أسوان»، ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة للمسابقة.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ16، بينما حسم الداخلية بطاقة البقاء الأخيرة بعد تغلبه على طنطا، ورفع رصيده إلى 31 نقطة.